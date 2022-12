Elisa D’Ospina replica ad Anna Pettinelli/ “Indelicato è vedersi licenziare perchè…”

Elisa D’Ospina dura replica alla Pettinelli sui social: lo sfogo

Anna Pettinelli ha recentemente rilasciato un’intervista in cui rompe il silenzio sul suo ex, Stefano Macchia, e il fatto che aspetti un figlio dalla sua attuale compagna Elisa D’Ospina. Quest’ultima si è infuriata per le parole dell’ex insegnate di Amici e ha affidato ai social il suo duro sfogo.

Anna Pettinelli "Mio ex Stefano Macchi e figlio con Elisa D'Ospina? Indelicato/ Poi…

Elisa D’Opsina dichiara: “E’ indelicato vedersi licenziare perchè sto con l’ex della mamma di una che fa parte del team di una radio, via WhatsApp il 13 agosto dalle ore 16, dove sarei dovuta rientrare a distanza di una settimana. E forse ancora di più parlare di una creatura non ancora nata, frutto dell’amore di due persone che si sono incontrate e che vivono serenamente dopo due separazioni. Leggo cose allucinanti in giro. Nausea e questa volta non dovuta alla gravidanza. ” E ancora: “La cosa più bella che mi ha insegnato la vita è che quando incontri brutte persone nel tuo percorso è sempre una cosa positiva. Impari ad essere esattamente l’opposto e prenderne le distanze. Praticamente sai esattamente cosa non diventare.” Poi conclude facendo riferimento al titolo di un giornale: “Un figlio indelicato. Da 1 a 100 quanto fa ribrezzo una dichiarazione simile su una creatura che deve tra l’altro ancora nascere? Ne ho visto tanto di schifo in giro, ma mai così, ve lo giuro“.

Anna Pettinelli, domanda scomoda ad Alessandro Egger/ “Tua mamma dice pa**e?”

Anna Pettinelli svela la verità sulle sue parole e risponde a Elisa D’Ospina

Dopo la dura replica di Elisa D’Ospina, Anna Pettinelli ha chiarito quali siano state le sue vere dichiarazioni rispetto a quelle prese in esame dalla modella curvy. Su Instagram, l’ex maestra di Amici precisa: “Questo l’articolo che riporta le mie dichiarazioni che sono state travisate da vari giornali. Ci sarebbe da querelare titolisti che è inzuppano nel fiele le loro penne. Questa è la verità.”

L’articolo che mostra Anna Pettinelli è preso dal Settimanale Gente e recita: “Ad aprile ero stata io a chiudere la storia, ma ci siamo detti addio serenamente. Gli ho anche regalato alcune cose per la sua nuova casa. Poco dopo però ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio. Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito“.

GF Vip, Anna Pettinelli asfalta Attilio Romita/ "Fuori subito! Peggior concorrente!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)













© RIPRODUZIONE RISERVATA