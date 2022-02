Elisa, finale Sanremo 2022/ “O forse sei tu”: podio o vincitrice? Magari Direttore artistico Festival 2023…

Elisa se la vedrà questa sera con Mahmood e Blanco e Gianni Morandi per lo scettro del Festival di Sanremo 2022. La straordinaria artista è ritornata all’Ariston alla grandissima, regalando performance sublimi una serata dietro l’altra, e conquistando così sia la critica, quanto il pubblico e le classifiche di vendite. La sua “O forse sei tu” si è infatti piazzata stabilmente al secondo posto dell’iTunes Chart dietro a Brividi di Mahmood e Blanco. Un gradino più in basso, invece, per quanto riguarda la classifica generale della 72esima kermesse della musica italiana, superata dal solito duo e dall’Eterno ragazzo.

"O forse sei tu", testo e significato canzone Elisa/ Sanremo 2022: una voce stupenda

Da quando si è esibita all’Ariston, Elisa non ha sbagliato un colpo e siamo certi che questa sera regalerà l’ennesima prestazione da urlo, come del resto ci ha sempre abituati. I grandi favoriti dai pronostici sono Mahmood e Blanco ma due anni fa Ultimo stette in vetta alla classifica fino alla finalissima, per poi farsi superare da “Soldi”: chissà che anche questa sera non possa accadere qualcosa di simile.

ELISA IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON O FORSE SEI TU

Nella serata di ieri Elisa si è esibita nella cover di un pezzo importante come “What a Feeling”, un brano con la scenografia della ballerina di Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario, e la cantautrice friulana è stata senza dubbio quella che meglio si è distinta insieme a La Rappresentante di Lista e Morandi. Nonostante il brano in cui Elisa si è cimentata non fosse affatto semplice, alla fine il risultato è stato sublime, e conferma ne è l’applauso quasi da standing ovation della sala stampa. Elena D’Amario danza leggiadra sul palco dell’Ariston, e lo stesso fa Elisa, pur restando sempre ben ferma con i piedi, regalando una prestazione top, che resterà indelebile per anni nella storia del Festival di Sanremo. Non ha quindi deluso le aspettative la cantautrice triestina, che si è così piazzata nella top 3 della classifica della serata, per poi andare ad occupare, come detto sopra, il gradino più basso del podio nella chart generale.

ELISA, COVER "WHAT A FEELING" DI IRENE CARA / Standing ovation a Sanremo 2022

ELISA, QUALE PIAZZAMENTO FINALE A SANREMO 2022?

“Mi sono sempre un po’ rivista nella storia di Alexandra, la ragazza della working class che in Flashdance lotta per realizzare i propri sogni. Gli stessi che ho vissuto io, parrucchiera di provincia riuscita a vivere delle sue canzoni”, ha dichiarato a Quotidiano Nazionale la cantante dopo l’esibizione. E questa sera dove arriverà Elisa? Come detto in apertura, la Toffoli è senza dubbio una dei favoriti fra i cantanti in gara per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2022, e molto dipenderà quindi da quanto accadrà nelle prossime ore all’Ariston.

Se è vero che Mahmood e Blanco, così come Gianni Morandi, possono contare su una platea social senza dubbio più vasta della stessa triestina, è anche vero che Elisa ha delle qualità canore che sono riconosciute a livello internazionale, e che alla fine potrebbero fare la differenza. E chissà che in futuro potremo rivedere Elisa all’Ariston, ma in veste diverse: “Adoro le canzoni – dice sempre a Quotidiano Nazionale parlando di un suo eventuale ruolo come Direttore Artistico del Festival – sono drogata di musica, l’idea di scegliere le canzoni e formare il cast è interessante. La conduzione no, rifiuterei”.



