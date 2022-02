Elisa, cover “What a Feeling” di Irene Cara / Un capolavoro da Oscar all’Ariston… (Sanremo 2022)

ELISA, COVER “WHAT A FEELING” (CANTATA DA IRENE CARA) A SANREMO 2022

Fra i brani per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022 in programma questa sera, vi sarà anche Elisa con “What a feeling”, canzone cantata da Irene Cara. Il pezzo, realizzata nel 1983, divenne famosissimo grazie al film Flashdance, e l’anno successivo, il 1984, ottenne l’Oscar per la migliore canzone in assoluto.

Elena D'Amario, chi è la ballerina di Amici e flirt/ Elisa sceglie lei per il suo ritorno a Sanremo 2022

What a Feeling di Irene Cara sarà portata per la prima volta sul palco del teatro Ariston di Sanremo 2022, ed Elisa (in solitaria) siamo certi che saprà farne una versione magistrale viste le sue straordinarie doti canore. Non vediamo quindi l’ora di ascoltare questo brano che venne realizzato tra l’altro dal grandissimo Giorgio Moroder (nella musica), mentre le parole vennero scritte da Keith Forsey e Irene Cara. Il pezzo raggiunse la vetta della Billboard Hot 100, ed ottenne anche il disco d’oro nel 1983, nonché il Golden Globe per la miglior canzone originale nel 1984.

Testo completo “What a feeling” (Flashdance) di Irene Cara/ La cover a Sanremo 2022

“WHAT A FEELING”: LE CURIOSITÀ SUL BRANO

A discapito del film in cui venne inserito, What a Feeling non presenta mai nel testo la parola Flashdance, ma in ogni caso la stessa canzone è sempre stata associata alla famosissima pellicola di danza con protagonisti Jennifer Beals e Michael Nouri. Si tratta di un brano tipicamente anni ’80, quindi con largo uso di suoni elettronici e sintetizzatori, come del resto è nel classico stile di Giorgio Moroder (è un po’ anche di Elisa se vogliamo), il vero artefice del capolavoro. Fra le curiosità che accompagnano questa canzone, il fatto che la multinazionale Apple, la utilizzò nel 1984, quando all’epoca non era ancora la grande azienda che è poi divenuta negli anni: in quel caso venne proposta una versione leggermente modificata del brano, che venne trasformato in We are Apple. Inoltre, altra curiosità interessante, What a Feeling è stata l’ultima canzone non in lingua giapponese che ha raggiunto la posizione numero uno nella classifica dei singoli più venduti in Giappone, record poi eguagliato nel 1995 da Celine Dion con To Love You More. Infine, il brano è stato inserito a marzo del 2007 nella classifica delle canzoni di maggior successo della storia, precisamente al numero 22.

ELISA SIGNIFICATO TESTO CANZONE SANREMO 2022 "O FORSE SEI TU"/ "Romanticismo e..."

ELISA A SANREMO 2022, ATTESO IL NUOVO ALBUM

Come detto in apertura, What a feeling sarà cantata da Elisa sul palco del Festival di Sanremo 2022 durante la serata cover, cantautrice che ovviamente non ha bisogno di presentazioni e che ha deciso di ricalcare il palco dell’Ariston dopo ben 21 anni, e dopo essersi presentata nelle ultime edizioni come super ospite.

La sua partecipazione giunge a poche settimane dalla presentazione del suo precedente singolo, Seta, che ha anticipato l’album di inediti fra cui anche la canzone portata proprio a Sanremo, “O forse sei tu”, presente nella nuova raccolta. Il nuovo disco si chiamerà Ritorno al futuro/Back to the Future e verrà pubblicato fra poche settimane, precisamente il prossimo 18 febbraio: sarà un doppio album in cui una parte sarà in italiano e l’altra in inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA