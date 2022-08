Elisa, il duetto con Jovanotti è Palla al centro/ La data di rilascio del singolo

Elisa si prepara per il rilascio del singolo in duetto con Jovanotti: la data di pubblicazione di Palla al centro

Quella del prossimo venerdì 26 agosto 2022 si preannuncia una data importante per l’industria musicale, dal momento che oltre al rilascio del duetto di Elton John e Britney Spears con il singolo Hold me closer vedrà anche la pubblicazione del duetto made in Italy, formato dal connubio Elisa e Jovanotti. Il singolo dal titolo Palla al centro (prodotto per la major discografica Island Records) vede Elisa Toffoli fondersi in musica con Jovanotti ed è estratto dall’ultimo doppio album a prima firma di Elisa, Ritorno al Futuro/ Back to the Future. Il nuovo pezzo per la cantante rappresenta un debutto importante, ovvero la prima occasione che lei ha di prendere parte con la sua voce ad un inedito in collaborazione con Jovanotti, e il progetto vanta la magistrale produzione targata DRD. Palla al centro si preannuncia essere un’esplosione di suoni, dal beat travolgente e i lyrics originali scritti a primo pugno da Elisa con la contaminazione di innesti apportati dall’impegno nella collaborazione, di Jovanotti.

La Rua/ "Sotto un treno" c'è Elisa nella svolta della loro carriera

Nell’attesa del rilascio di Palla al centro, intanto, Elisa è impegnata a coinvolgere i fedeli supporters della sua musica nel progetto green che la vede protagonista, ovvero il Back to the future live tour estivo, che segue un protocollo ambientalista per la salvaguardia dell’ambiente e vuole lanciare un chiaro monito non solo al mondo della musica ma a tutti gli abitanti della Terra. Ovvero che urge il rispetto per la natura!

Elisa "Credo sia proprio una crisi di identità degli esseri umani"/ L'urlo di denuncia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@elisatoffoli)

Elisa diventa “green” sul palco

“Stiamo seguendo un protocollo stilato dal Politecnico di Milano insieme a Music Innovation Hub. Abbiamo ridotto il numero di Tir – ha fatto sapere Elisa in un intervento ripreso da Musicadapalco.com-, utilizzando strutture del posto. Sono state abolite le bottigliette di plastica e utilizzate solo auto ibride. Le scenografie sono realizzate con criteri di ecosostenibilità, e i concerti, dove possibile, vengono organizzati in orari in cui si possa sfruttare la luce solare, assumendo anche personale nel rispetto dei criteri di inclusione. Inoltre nella fase di produzione si è tenuto conto della compensazione del consumo di energia e dello spreco alimentare, preferendo materiali di seconda mano e merchandising eco-compatibile”. Tra le prossime tappe di live show previste in cantiere per l’artista le tre date a Milano, al Castello Sforzesco (11, 12 e 14 settembre), e le tre a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica (21, 23 e 24 settembre).

Elisa/ “Mio marito Andrea Rigonat? Non ci siamo innamorati subito: la mia famiglia…”

E se la cantante è al centro dell’attenzione mediatica per il suo impegno ambientalista, Jovanotti è da tempo al centro delle polemiche mediatiche per il Jova Beach Party, ovvero il suo tour in spiaggia considerato dai detrattori lesivo della salubrità dell’ambiente. A Lucca la Procura ha aperto un fascicolo sul concerto di Jovanotti previsto a Viareggio il prossimo 2 e 3 settembre, sulla spiaggia del Muraglione. L’indagine è contro ignoti e nessuna persona è iscritta nel registro degli indagati: la magistratura dal suo canto ipotizza il 733 bis del codice penale, le cui disposizioni configurano la distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA