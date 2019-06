ELISA ISOARDI CONTRO I GABBIANI DI ROMA/ Come Matteo Salvini: “Sembra Jurassic Park”

Chiamatela se volete “curiosa coincidenza”, fatto sta che Elisa Isoardi e Matteo Salvini sembrano essere tornati sulla stessa lunghezza d’onda: almeno per quanto riguarda la loro avversione nei confronti della città di Roma. Se qualche giorno fa era stato il leader della Lega durante una diretta Facebook sul balcone del ministero dell’Interno a denunciare l’invasione della Capitale da parte dei pennuti, additandoli perfino come “mostri”, questa volta è la sua ex fidanzata e conduttrice de “La prova del cuoco” a sfogarsi con l’AdnKronos. La bella Elisa si è sfogata per la situazione in cui versa la Capitale e che a quanto pare è andata a minare anche un suo momento di vita quotidiana. Protagonista? Il suo amato cucciolo Zenit, che si è visto di fatto rubare la pappa da quei “mostri” di gabbiani (per dirla alla Salvini).

ELISA ISOARDI CONTRO I GABBIANI DI ROMA COME MATTEO SALVINI

Ma qual è l’episodio vissuto da Elisa Isoardi che ha ripristinato (almeno parzialmente) la sintonia con Matteo Salvini? Eccolo raccontato dalla conduttrice:”Ho preparato la colazione al mio cagnolino Zenit che mangia carne tritata e per farla raffreddare l’ho messa sul davanzale fuori dalla finestra. Stamattina mi sono accorta che il gabbiano mi aveva finito tutta la pappa di Zenit. Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n’è!”. La presentatrice de “La prova del cuoco” ha poi aggiunto scherzosamente (ma non troppo):”Mi sembrava di essere a “Jurassic Park” dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra con questi gabbiani-Condor che sono anche abbastanza violenti! A volte ho persino paura che mi mangino pure Zenit”. E intanto le voci maliziose si spingono più avanti: che la Isoardi abbia lanciato un messaggio di pace a Salvini?

© RIPRODUZIONE RISERVATA