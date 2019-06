Elisa Isoardi, chi è il nuovo fidanzato?/ “Mi vuole bene, sembra quasi una favola”

Un post misterioso di Elisa Isoardi infiamma il gossip estivo. La conduttrice è fidanzata? Nelle ultime settimane si è parlato di Alessandro Di Paolo, ma l’ex fidanzata di Matteo Salvini non si è sbilanciata sulla relazione, limitandosi a dire a DiPiù: «Per il momento ci stiamo frequentando». Ma qualcosa potrebbe essere cambiato nel loro rapporto, forse ci sono stati degli sviluppi positivi. Sono sospetti legati ad un post che la conduttrice della Prova del Cuoco ha pubblicato su Instagram. «C’è qualcuno che mi vuol bene, che tutte le mattine pensa a me, che mi aiuta e mi segue, che non mi fa pesare i suoi problemi e mi ascolta». Chi è? Si tratta forse di Alessandro Di Paolo? Elisa Isoardi non è esplicita nel post, ma si limita ad esprimere tutta la sua soddisfazione per un momento evidentemente felice nella sua vita privata. «Sembra quasi una favola ma persone così esistono. Allora pensi che una così ne vale dieci di quelli che fanno finta di starti accanto», ha concluso.

ELISA ISOARDI, CHI È IL NUOVO FIDANZATO?

Elisa Isoardi sembra di nuovo innamorata. Dopo l’addio al ministro dell’Interno Matteo Salvini, la conduttrice della Prova del Cuoco ha ritrovato l’amore. Nelle scorse settimane è stata paparazzata più volte con Alessandro Di Paolo, comunque molto riservato e allergico al gossip. E infatti si sa poco e nulla di lui, se non che ha avuto diverse relazioni finite sulle pagine dei giornali e che è un milionario. Le foto del loro bacio sono state ad esempio pubblicate su Diva e Donna. E pare che sia stato proprio lui a mandarle dei mazzi di rose rosse alla Prova del Cuoco, dove sono stati consegnati in diretta ad Elisa Isoardi. Lei è cauta, ma le voci parlano di weekend romantici della coppia e della conduttrice conquistata dall’eleganza e dal romanticismo dell’imprenditore, che l’ha portata tra Firenze e Cortona, oltre che ad Anzio, ad esempio, per una serata speciale. E allora il dubbio è legittimo: è a lui che Elisa Isoardi ha dedicato il suo romantico post su Instagram?





