Elisa Isoardi crisi emotiva “aperte delle ferite”/ Niente auguri a Todaro: perchè?

Elisa Isoardi in crisi sui social. La concorrente di Ballando con le Stelle ha pubblicato uno strano post sui social parlando di “periodo difficile” condividendo anche una serie di canzoni dal sapore amaro e malinconico come “Tutto quello che un uomo” di Sergio Cammariere e “A chi non ha risposte” di Gianna Nannini. Poi il post che ha confermato il suo momento no dal punto di vista emotivo. “Pronta per uscire. Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate. E invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza” – ha scritto la Isoardi sui social. Ma cosa è successo? In tantissimi hanno commentato il post della ex conduttrice de La Prova del Cuoco e in tanti si sono domandati a chi fosse indirizzato questo messaggio. Alcuni hanno pensato che potesse essere una dedica ad un suo vecchio amore visto che parla di “ferite riaperte” ed, inutile negarlo, che in tanti hanno immediatamente collegato la cosa a Matteo Salvini.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: cosa è successo?

In passato Elisa Isoardi ha vissuto una lunga storia d’amore con Matteo Salvini. Tre anni d’amore, dal 2015 al 2018, con il leader della Lega, ma la loro storia è naufragata. Nella vita della conduttrice poi è arrivato l’imprenditore Alessandro Di Paolo, ma anche questa volta la relazione è finita dopo una serie di tira e molla. A sorpresa poi è stato rivelato che la conduttrice in passato è stata legata anche a Giorgio Panariello, anche se la cosa non è mai stata confermata. Infine recentemente si è spesso parlato di un flirt fra la Isoardi e Raimondo Todaro, il ballerino e partner in pista a Ballando con le Stelle, anche se i due hanno sempre smentito la cosa precisando che tra loro c’è solo un’amicizia. In queste ore però un particolare è balzato all’attenzione dei suoi follower: l’assenza degli auguri di buon compleanno a Raimondo Todaro. Come mai? Cosa è successo tra i due?



