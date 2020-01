Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo matrimonio in vista?/ Spunta l’anello al dito…

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo presto sposi? In queste ore si è diffusa l’indiscrezione di un possibile matrimonio in arrivo tra la conduttrice de La Prova del Cuoco e l’impresario. Seppur scoppiato poco tempo fa, quello tra Elisa e Alessandro è un amore importante visto che la conduttrice ha ritrovato la serenità dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini. Un amore che potrebbe presto spingere la conduttrice anche a pronunciare il lieto si stando a quanto rivelato in anteprima da Il Messaggero che parla di un post cena romantico per la coppia in Piazza Farnese a Roma. Stando a quanto riportato dal quotidiano Elisa Isoardi dopo cena si sarebbe esibita in una performance musicale per il suo amato a conferma di quanto il sentimento tra i due sia autentico e proiettato verso un futuro insieme.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo sono tornati insieme?

In realtà a far pensare al matrimonio è stato anche un bellissimo anello di diamanti spuntato all’anulare della conduttrice che ha sfoggiato senza tanti problemi durante una delle ultime puntate de La Prova del Cuoco. Un dettaglio che non è passato affatto inosservato neppure ai tantissimi telespettatori che seguono il cooking show trasmesso su Rai1. Un anello di smeraldo da sei carati che significherebbe molto di più per la coppia che nei prossimi mesi potrebbe davvero decidere di convolare a nozze. La storia tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo procede a gonfie vele: la coppia, infatti, ha anche trascorso le recenti vacanze di Natale insieme. L’imprenditore ha raggiunto la Isoardi a Monterosso Grana, in Piemonte, dove hanno trascorso le feste di Natale con tutta la famiglia e anche il compleanno di Elisa che festeggia gli anni il 27 dicembre. Proprio in quell’occasione il settimanale Chi di Alfonso Signorini aveva immortalato la coppia felice e innamorata come non mai!

