ALESSANDRO DI PAOLO/ Vacanze a casa di Elisa Isoardi: conosce la mamma e…

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo fanno sul serio. Guai a catalogare quello tra la conduttrice e l’imprenditore come un “semplice” ritorno di fiamma. Dal servizio pubblicato in esclusiva da “Chi”, il settimanale di Alfonso Signorini in edicola da domani, mercoledì 8 gennaio 2020, si evince come la vacanza d’amore vissuta durante le feste di Natale dai due sia ben più di un riavvicinamento tra due protagonisti di un flirt, bensì la naturale prosecuzione di una storia iniziata mesi fa, diventata col passare del tempo sempre più importante. Proprio Alessandro Di Paolo, insomma, sembra essere l’uomo che ha sostituito Matteo Salvini nel cuore di Elisa Isoardi. L’ex vicepremier, impegnato con Francesca Verdini, pare a sua volta dimentico del rapporto con la conduttrice de La prova del cuoco. Quella storia è ormai in archivio…

ELISA ISOARDI E ALESSANDRO DI PAOLO: SIAMO ALLE PRESENTAZIONI…

Nel cuore e nella mente di Elisa Isoardi, dicevamo, c’è posto solo per Alessandro Di Paolo. Ma da cosa si evince che il rapporto dei due sia diventato qualcosa di importante? Come si vede dalle foto scattate da “Chi”, l’imprenditore è stato ospite della presentatrice in Piemonte, a Monterosso Grana, a pochi chilometri da Castelmagno, paese d’origine della famiglia di Elisa. La Isoardi, che ha trascorso il Natale e i primi giorni del 2020 con i suoi cari prima di rituffarsi nella conduzione de La prova del cuoco, ha goduto della compagnia del suo amato per tutto questo periodo. L’occasione si è rivelata propizia per consentire la conoscenza di persona tra Alessandro Di Paolo e la mamma di Elisa e trascorrere con lei il compleanno, il 27 dicembre. Insomma: siamo alle presentazioni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA