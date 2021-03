Elisa Isoardi e Ferdinando Guglielmotti, flirt all’Isola dei Famosi?/”Il backstage..”

Elisa Isoardi e Ferdinando Guglielmotti sono protagonista del flirt all’Isola dei Famosi 2021? Della questione si è interessato anche il settimanale Chi che proprio nel nuovo numero in edicola oggi ha messo in risalto quello che è successo in questi primi momenti in Honduras al grido di: “L’Isola è appena cominciata e già potrebbe essere nata una coppia. Parliamo della conduttrice Elisa Isoardi e del visconte Ferdinando Gugliemotti“. Alla fine lo stesso settimanale, nelle sue Chicche continua a rivelare che tra i due potrebbe esserci un interesse: “Tra i due la simpatia è iniziata durante il backstage del programma ed entrambi sono partiti da single”. Ma davvero tutto questo è vero e tra i due potrebbe esserci del tenero? Chi ha seguito la prima puntata del programma sa bene che le cose non sono proprio così.

Elisa Isoardi e Ferdinando Guglielmotti, flirt all’Isola dei Famosi?

In particolare, proprio in puntata lunedì sera, il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha fatto sapere che proprio Elisa Isoardi potrebbe essere il tipo di donna per la quale perdere la testa ma a quanto pare la conduttrice non ne è molto convinta e ha subito chiarito che non c’è flirt e non c’è alcun interesse per il suo compagno naufrago. Le cose però potrebbero cambiare in corsa visto che lui è famoso per essere un latin lover e quindi pronto a far capitolare tutte le donne che desidera, ci sarà una coppia inedita all’Isola dei Famosi 2021? I fan già sognano colpi di scena.

