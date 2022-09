Elisa Isoardi, è morta la nonna Lucrezia/ Il tenero addio: “Ciao Memè, nonnina mia”

Elisa Isoardi, è morta la nonna Lucrezia

Elisa Isoardi dice addio alla nonna Lucrezia. La conduttrice ha annunciato la morte della sua adorata Memè, così la chiamava, pubblicando due scatti insieme alla nonna: “Ciao Memè, nonnina mia”, è la didascalia del tenero ricordo. Nella prima foto si vedono le mani della presentatrice intrecciate con quelle dell’anziana nonna. Nella seconda foto, scattata qualche anno fa, Elisa Isoardi abbraccia la sua Memè. Tantissimi i messaggi di condoglianze da parte di fan, amici e colleghi: Angela Mellillo, Valeria, Graci, Alberto Matano e Rosanna Marziale. “Elisa cara ti abbraccio, una preghiera per la tua nonnina”, ha scritto la cuoca Luisanna Messeri. In passato la conduttrice aveva fatto conoscere ai suoi follower la nonna.

Elisa Isoardi supera l'anno senza lavoro in tv/ "Devo dire grazie a 3 colleghe.."

Elisa Isoardi: il forte legame con la nonna

Lo scorso anno Elisa Isoardi aveva fatto vista alla nonna Memè nella Casa di Riposo Don Parola a Robilante, in provincia di Cuneo. “Memè, la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia. Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo, è una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa. I nonni ci lasciano un’impronta nell’anima per tutta la vita. Grazie a tutte le persone che assistono con cura i nostri anziani”, aveva scritto su Instagram, pubblicando alcuni scatti in compagnia dell’anziana parente a cui aveva portato un vassoietto di pasticcini. Dopo un lungo stop televisivo, Elisa Isoardi è finalmente tornata in tv con la trasmissione “Vorrei dirti che”, in programma a partire da domenica 11 settembre.

Elisa Isoardi: "Raimondo Todaro? Nessun flirt"/ "La gente sogna l'amore, ma..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE:

Elisa Isoardi "Salvini? Non rinnego nulla del passato"/ Dopo la vociferata lite con la Rai, torna in tv!

© RIPRODUZIONE RISERVATA