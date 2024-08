Elisa Isoardi ha detto no ad un programma su Rai2, il retroscena inedito: quale programma ha rifiutato e perché

Ha concesso una lunga intervista al magazine Gente, Elisa Isoardi dove si è sbilanciata sulla sua vita privata e sulla carriera. E proprio parlando del suo lavoro senza mezzi termini ha rivelato di aver rifiutato un programma su Rai2: “Mi hanno confermata a Linea Verde Life che quest’anno cambia nome e si chiama Line Verde Italia e ne sono felice…Ma confesso che mi avevano proposto la conduzione di un daytime su Rai2…Ho però detto no…”

E non è tutto, perché durante la chiacchierata con il noto magazine Elisa Isoardi si è sbilanciata oltre facendo una confessione scioccante, rivelando anche perché ha detto no alla conduzione di un programma su Rai2 lasciando intendere che adesso che è finalmente ritornata su Rai1, la rete ammiraglia della Tv di Stato non ha nessuna intenzione di ‘retrocedere’: “Sto bene dove sto, volevo consolidare i risultati raggiunti…Mi piace molto il programma che conduco…Ho aspettato tanto di tornare su Rai Uno…Era giusto stare qui, fare quel famoso passo indietro rispetto alla visibilità che ti dà una trasmissione quotidiana, realizzata in studio…”

Elisa Isoardi e le critiche ricevute durante la conduzione de La Prova del Cuoco

Nel momento in cui Antonella Clerici è rimasta incinta della sua prima e unica figlia Maelle Martens è stata sostituita alla guida de La prova del cuoco da Elisa Isoardi, la quale sulle pagine dell’ultimo numero del magazine Gente non ha fatto mistero di aver ricevuto in quel periodo molte critiche, anche feroci attacchi. Tuttavia con il passare del tempo fortunatamente gli spettatori a casa hanno cambiato idea nei suoi confronti, iniziando ad apprezzarla: “Ne ho ricevuto di critiche e sono state anche brutali…Ma poi, passo dopo passo, grazie alla perseveranza e all’impegno, il pubblico ha iniziato a conoscermi e ad apprezzarmi…” Quel periodo la presentatrice di Linea Verde Life lo considera un po’ come un’università della vita.