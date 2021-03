Elisa Isoardi, Ilary “di leader te ne intendi”/ Allude a Matteo Salvini ma lei…

Sono tanti i telespettatori dell’Isola dei Famosi contenti di aver ritrovato alla conduzione Ilary Blasi. D’altronde quando c’è lei si sa, battute e gaffe sono sempre dietro l’angolo. Tra le tante dette e fatte in queste prime tre puntate, una ha colpito una concorrente già considerata tra le più forti in gioco: Elisa Isoardi. In particolare la concorrente, nel corso della terza puntata, è stata pizzicata dalla Blasi proprio per le sue doti da leader. La conduttrice infatti le ha chiesto: “Elisa, comandi tu o comanda la natura? Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi”. Il finale della frase è chiaramente un’allusione alla sua relazione con Matteo Salvini, che la Isoardi però non ha colto o voluto cogliere.

Elisa Isoardi stuzzicata da Ilary Blasi per lo scontro ‘tra leader’

La domanda di Ilary Blasi la scorsa settimana è nata a seguito di uno scontro che Elisa Isoardi ha avuto con il nuovo arrivato Brando Giorgi proprio per il ruolo da leader nel gruppo dei Rafinados. Di fronte alledichiarazioni di Elisa, Brando ha poi detto la sua, replicandole: “Abbiamo avuto la possibilità di frequentarci pochissimo prima dell’Isola. Ho trovato un’Elisa diversa da come l’ho conosciuta prima. L’ho trovata un po’ più aggressiva. Mi sono permesso solo di dare un parere”.

