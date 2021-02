Elisa Isoardi “Isola dei Famosi? Ho bisogno di un reset”/ “Con Matteo Salvini…”

E alla fine è la stessa Elisa Isoardi a parlare della sua prossima partenza per l’Isola dei Famosi 2020 confermando quindi il fatto che presto sarà in Honduras ma anche che la vedremo tra i nuovi volti di Canale5. In molti sono convinti che il passo da Ballando al reality sia solo un altro verso la discesa infinita della sua carriera ma lei non è dello stesso avviso. I più cattivi fanno notare che l’apice della sua carriera è legato proprio alla sua relazione con Matteo Salvini ma lei ha imparato a farsi scivolare addosso tutto questo e anche oggi in un’intervista a Il Corriere della Sera ribadisce il concetto: “Di certo io andavo per la mia strada e quello che facevo avevo continuato a fare. Non è che ho condotto improvvisamente Sanremo perché stavo con lui”. Poi ha ribadito anche il fatto che se tornasse indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto magari con più “gentilezza” e poi parla della sua esperienza all’Isola come di un momento in cui proverà a far uscire la “parte più bella di lei”.

Elisa Isoardi “Isola dei Famosi? Ho bisogno di un reset”

Nella stessa intervista, Elisa Isoardi spiega anche la sua partecipazione all’Isola dei Famosi non è di certo per via del fallimento della sua carriera ma è legato alla sua voglia di fare un’esperienza diversa: “Credo che questo sia il momento giusto, ho bisogno di un reset di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, è stato come fare l’Università adesso ho bisogno di far battere il cuore per questo mestiere”. Alla fine quindi anche lei sarà una naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 e quello che verrà a galla di lei lo scopriremo solo nei prossimi mesi.



