Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco/ Nuova stagione: Claudio Lippi e Zenit in studio

Elisa Isoardi riparte oggi con la nuova stagione de La Prova del Cuoco. Per lei si prospetta un autunno/inverno (televisivo) ricco di emozioni. Ed infatti la conduttrice, oltre al programma culinario, sarà tra le protagoniste del cast di Ballando con le stelle, il programma di danza in onda al sabato sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Tra le pagine di Diva e Donna la conferma da parte della diretta interessata: “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”. Nel frattempo, tra le novità della nuova stagione, le ricette per gli amici a quattro zampe con Zenit (il suo adorato barboncino grigio) in studio. “Zenit parteciperà al programma perché da settembre avremo uno “chef dog” che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti. Quindi scopriremo se possono mangiare le uova, quanto sale possiamo mettere nei loro pasti… Un tempo eravamo abituati a dare loro gli avanzi. Oggi, invece, c’è un’attenzione maggiore alla loro alimentazione. Cominciamo con uno spazio settimanale di almeno sei minuti. Poi vedremo come si evolverà”, racconta la Isoardi a Sorrisi.

La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi torna in studio

Al fianco di Elisa Isoardi, nello studio de La Prova del Cuoco torna Claudio Lippi. Proprio il conduttore, su Instagram ha voluto ringraziare la padrona di casa per averlo voluto al suo fianco. Postando un video infatti, ha esordito proprio ieri: “Cari amici buona domenica, è una domenica che rappresenta per me la viglia di un debutto, dopo tanti anni di lavoro, che vivo con la stessa emozione come se fosse la prima volta. Domani, alle 12 su Rai1, ricomincia per la ventesima edizione ‘La Prova del Cuoco’. Sarò accanto a Elisa Isoardi, che voglio ringraziare per avermi fortemente voluto accanto a lei. Ma, ne approfitto, per ringraziare Rai1 nella figura di Teresa De Santis, Endemol per avermi voluto e soprattutto grazie Elisa. Ringrazio i miei manager. Appuntamento a domani. Siate sempre con me, io vi voglio molto bene”. Ma quali chef si sfideranno oggi? Per la puntata di esordio si sfideranno Natale Giunta e Daniele Persegani, domani sarà il turno di Michele Cannistraro, Alessandra Spisni, Angelica Sepe, Diego Bongiovanni e Luigi Pomata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA