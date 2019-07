Elisa Isoardi/ Single e felice: “E’ stato un periodo difficile ma adesso..”

Sulle riviste specializzate di gossip l’estate 2019 inizia a incoronare i personaggi che riescono a guadagnarsi le copertine. E le ultime settimane hanno portato alla ribalta due figure che sono state legate, per motivi diversi, alla politica nazionale. Sul settimanale Gente ha avuto un grande successo la copertina che ha mostrato in topless (coperto però in maniera casta con le mani, con costumino a pois d’accompagno) Elisa Isoardi. Conduttrice televisiva ma anche ex compagna del Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, una storia di cui si è parlato molto soprattutto al momento della separazione tra i due. E su Gente nell’articolo che ha accompagnato la sua copertina Elisa Isoardi ha dimostrato di avere le idee chiare sul suo futuro sentimentale: “Ho appena ripreso in mano la mia vita dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia estate libera. Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino“, ha spiegato.

ELISA ISOARDI HA PRESO IN MANO LA SUA VITA E…

Elisa Isoardi è pronta a tornare in tv. Da settembre sarà di nuovo alla conduzione de La Prova del Cuoco su Rai1 e non solo. Sui social ha annunciato di essere a lavoro su un libro sulla trasmissione culinaria che la vede al timone per il secondo anno consecutivo ma l’unica cosa che le interessa adesso è andare avanti con la sua vita. Lei stessa ha rivelato: “Mi sento libera di fare ciò che voglio, di gestire il mio tempo, di lavorare ininterrottamente alla nuova stagione de La Prova del Cuoco. Ho ripreso in mano la mia vita dopo un momento personale non semplice, di scelte e cambiamenti. Ma ne sono uscita da sola. Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo“. Elisa Isoardi sembra aver messo insieme i cocci dopo il terremoto che l’ha travolta lo scorso anno tra cambio di conduzione e l’addio a Matteo Salvini. Al momento ha tanti corteggiatori, alcuni di questi li etichetta addirittura come “insospettabili”, ma adesso “sto bene con me stessa”.

