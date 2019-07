Elisa Isoardi/ “Sono ingrassata 5 chili!”, ecco per quale motivo

Elisa Isoardi svela come mai è ingrassata. La celebre conduttrice de La Prova del Cuoco, ha confidato tra le pagine di DiPiù di essere ingrassata 5 chili. “Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità”, racconta. Dopo una intera stagione al timone de “La Prova del Cuoco”, il cooking show di Rai1, le ha regalato notevoli soddisfazioni al palato. “Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”, dichiara la conduttrice, che quest’anno è subentrata alla conduzione dopo Antonella Clerici. “A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”.

Elisa Isoardi, ecco perché è ingrassata

Elisa Isoardi quindi, ha svelato di essere ingrassata semplicemente per amore del suo lavoro. Una dedizione la sua, che è stata premiata dagli ascolti TV e anche dalla dirigenza Rai, visto che la presentatrice tornerà alla guida de “La Prova del Cuoco” anche il prossimo anno, come annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti, avvenuta lo scorso nove luglio. Proprio la conduttrice di recente, tra le pagine di “Oggi” ha dichiarato: “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle sei del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa”. Poi ha smentito il flirt con Alessandro Di Paolo “Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA