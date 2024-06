Elisa Isoardi: “Dico no a marito e figli/ “Diventare madre sarebbe un atto egoistico perché…”

Elisa Isoardi si è ritagliata uno spazio importante nel mondo della tv nostrana e ha tutte le intenzioni di diventare sempre più protagonista nei palinsesti. Per farlo ha bisogno della massima concentrazione, di dedicare le sue energie alla carriera. Forse è questo il motivo che spinge l’ex compagna di Matteo Salvini a dire no ad un’eventuale marito e alla scelta di diventare madre. “Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa”, spiega in una intervista a Libero, confermando la sua scelta di dare priorità ad altri aspetti.

“Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al cento per cento alla famiglia”, continua Elisa Isoardi, specificando meglio la sua posizione. “Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. È stata una bella emozione sentirmi capita”, ammette la Isoardi, pronta a tuffarsi a capofitto sul lavoro, che è anche la sua passione.

Elisa Isaordi ammette: “Marito e figli? La mia vita è il lavoro, di me si sa quello che la gente sa per un motivo…”

Per mantenere gli equilibri, tuttavia, è fondamentale non intrecciare vita privata e pubblica, spiega la Isoardi a Libero. “È assolutamente doveroso che non si mischino. Di me si sa quello che tutti sanno perché ho avuto una storia con un personaggio pubblico, in vista. È stata una storia vera ed era bella”, conferma Elisa, riferendosi ovviamente al leader della Lega, Matteo Salvini.

“La mia vita è il lavoro. Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo”, ammette candidamente la conduttrice.

