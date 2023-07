Elisa/ La struggente dedica ai figli e la commozione di Pio e Amedeo: “Pure noi abbiamo un cuore”

Elisa, l’amore per i figli attraverso le note di A modo Tuo

Elisa è senza dubbio una delle voci più belle e potenti della musica italiana. E nella puntata di Felicissima Sera dedicata ai figli, in replica su Canale 5 questa sera mercoledì 13 luglio, la cantante ha interpretato uno dei suoi pezzi più iconici ed emozionanti: A modo tuo. Mediaset, dunque, ripropone la puntata in cui va in onda l’esibizione magnifica di Elisa, capace di sciogliere i “burberi” Pio e Amedeo. Durante la puntata, infatti, i due comici si sono goduti la performance in compagnia dei figli, senza trattenere le emozioni e le lacrime.

Andrea Rigonat, marito Elisa/ La cantante: "Lui è quello più tosto con i bambini, ma..."

Un momento molto profondo e ricco di tenerezza, che ha letteralmente mandato in tilt i padroni di casa, visibilmente segnati dall’interpretazione della cantante. “Anche noi abbiamo un cuore”, le parole di Pio al termine dell’esibizione, che ha fatto il giro di social perché particolarmente apprezzata e condivisa.

Elisa canta "A modo tuo": Pio e Amedeo si commuovono/ Lacrime con i figli sul palco

Elisa sempre al top: la sua interpretazione a Felicissima Sera è meravigliosa

In realtà la canzone di Elisa A modo tuo è un messaggio d’amore realizzato dal collega Luciano Lugabue, che l’ha dedicata a sua figlia Linda. Un brano profondissimo che racconta il legame mamma e figlia, le difficoltà di vederla crescere e il desiderio di proteggerla anche quando sarebbe impossibile. L’interpretazione di Elisa a Felicissima Sera ha commosso tutto il pubblico, fin dalla sua prima messa in onda lo scorso marzo.

La replica di questa sera, dunque, è l’occasione perfetta per rivivere un momento dall’alto tasso emozionale, come testimoniano le parole al miele dei fan. “Io non avrei mai immaginato di commuovermi per un programma di Pio e Amedeo dove di solito si dovrebbe ridere, invece con la magia di Elisa e con la bellissima atmosfera che si è creata è successo”, uno dei tanti commenti emblematici pescati dai social a proposito dell’esibizione della cantante.

Andrea Rigonat, marito Elisa Toffoli/ Lei: "Avevo paura ma ho scoperto animo incredibile..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA