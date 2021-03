Elisa Meggiolaro, chi è/ La modella Shock di Ciao Darwin: dai club a Playboy

Elisa Meggiolaro è stata la rivelazione della prima puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. La giovane non ancora trentenne, molto nota nell’ambiente del clubbing italiano, è stata una delle protagoniste della squadra degli “shock”, guidata da Lisa Fusco, che hanno affrontati gli “chic” di Enzo Miccio. La modella e performer, con la testa completamente rasata, ha conquistato il pubblico in studio e a casa durante la sfilata. Elisa, infatti, è scesa in passerella per il défilé in intimo femminile, con il suo fascino androgino e futuristico. “Questa donna potrebbe apparire all’aspetto come un manichino, in realtà si muove sordida e cosciente della sua vera natura, si esprime non solo nella postura ma anche nell’abbigliamento. Una donna da affrontare con cautela”, ha commentato Paolo Bonolis.

Chi è Elisa Meggiolaro di Ciao Darwin

Purtroppo, come spesso accade, sui social qualcuno si è permesso di deridere il look di Elisa Meggiolaro, dopo la sua apparizione a Ciao Darwin. Ma la giovane performer non si è lasciata abbattere e ha risposto per le rime alle critiche: “Mò iniziate a segnalarmi le foto e gli sfottò, ma la gente è ignorante e ci sarà sempre. Perché senza la gente ignorante non ci può essere quella bella come noi, quindi non mi rompete i co*lioni!”. Elisa Meggiolaro opera da diversi anni tra Burlesque e GO-GO Dancer, ma è anche un volto noto di Playboy. Riguardo alla sua bellezza, proprio in un’intervista a Playboy.it, ha detto: “Non definisco la mia bellezza fuori dagli schemi finché non mi verrà spiegato in cosa consistono tali schemi, e chi li definisce”. Sui social condivide spesso video delle sue performance sempre artistiche all’insegna della sensualità.



