Elisa Pomarelli, omicidio: Sebastiani arrestato/ Sorella vittima “lupo ti ha presa”

Nelle ultime ore una serie di svolte hanno reso possibile la soluzione – almeno in parte – del giallo in merito alla scomparsa di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani. Prima il ritrovamento e la cattura dell’uomo dopo 14 giorni di buio, poi il ritrovamento del corpo senza vita della giovane 28enne della quale non si avevano più notizie dal 25 agosto scorso. Una fine drammatica e messa in conto dagli inquirenti che per giorni hanno condotto le indagini ipotizzando la morte della donna e la fuga dell’amico, letteralmente ossessionato da lei nonostante Elisa avesse sempre chiarito la loro relazioni esclusivamente amichevole. Per la famiglia Pomarelli crollano così le speranze di poter riabbracciare la ragazza. Fino a qualche giorno fa la sorella di Elisa aveva riferito di essere certa che la giovane fosse ancora in vita poichè, Sebastiani, mai avrebbe potuto farle del male, in nome di quell’amore così grande quanto ossessivo e morboso che nutriva nei suoi confronti. Ora però, è sempre lei a commentare, come riferisce Repubblica: “Ti ricordi quanto da piccole eravamo rimaste impressionate dal film del lupo mannaro e di quanto nella nostra testa eravamo convinte che abitasse al piano superiore della casa di nonna? Non abbiamo mai realizzato che il male potesse esistere davvero. Ora il Lupo ti ha presa, e né io né te lo abbiamo riconosciuto, perché era nella sue sembianze umane. Questa volta eri sola e io non riesco a darmi pace”.

OMICIDIO ELISA POMARELLI: I DUBBI DEGLI INQUIRENTI

Nelle ore che hanno fatto seguito alla cattura di Massimo Sebastiani, reo confesso dell’omicidio di Elisa Pomarelli, i militari hanno realizzato un secondo arresto, quello di Silvio Perazzi, padre della ex compagna dell’operaio-killer 45enne. Perazzi è accusato di favoreggiamento per aver dato ospitalità a Sebastiani dopo il delitto della 28enne. Alla luce dell’ennesima svolta, gli inquirenti si stanno concentrando attualmente su altri aspetti importanti, ad esempio quanto tempo si sarebbe trattenuto l’omicida in casa del padre della sua ex compagna ma soprattutto quale è stata la dinamica che ha portato Sebastiani, quasi certamente in preda ad un raptus, ad uccidere Elisa Pomarelli, probabilmente al culmine di una lite. Dalle prime ricostruzioni riferite da Tiscali, si parla di un tentato approccio da parte dell’uomo che però avrebbe subito poi l’ennesimo rifiuto dell’amica. A quel punto, in preda alla follia omicida, l’avrebbe strangolata scaricando il corpo in auto, nel cui bagagliaio sono state trovate tracce biologiche della vittima. Dubbi crescenti anche sulla posizione dell’ex suocero. Finora si parla di un “veloce bicchiere di vino” ma non si esclude che si sia trattato di una presenza molto più lunga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA