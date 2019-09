Scomparsi Piacenza, presenza di Elisa su auto Sebastiani?/ Cani fiutano nuova traccia

Dal 25 agosto è mistero fitto in merito al destino di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, 45 anni lui e 28 lei, scomparsi da Piacenza. Nei giorni scorsi è stato eseguito un nuovo sopralluogo in casa dell’uomo, a Campogrande di Carpaneto. Proprio lui risulta essere il principale indiziato e per questo indagato per omicidio aggravato sebbene non vi siano ad oggi tracce di entrambi. Secondo il quotidiano piacentino Libertà, sull’auto di Sebastiani sarebbero state trovate tracce della presenza di Elisa. Ad individuarle, gli uomini del Ris di Parma che proprio lunedì sono nuovamente entrati nell’abitazione dell’uomo, a caccia di eventuali tracce di sangue della ragazza. Oltre alla casa anche l’auto, parcheggiata davanti all’abitazione, è stata sottoposta a sequestro poche ore dopo l’allarme lanciato dai familiari della ragazza di Borgotrebbia. Le ricerche in atto da giorni hanno visto coinvolti oltre agli uomini delle forze dell’ordine anche numerosi volontari, da alcuni giorni invitati tuttavia a desistere in quanto si teme che l’uomo possa essere armato e quindi pericoloso. Con il passare del tempo l’ansia di non ritrovare la coppia in vita, ed in particolare Elisa, cresce sempre di più anche se il prefetto Maurizio Falco ha commentato: “Non perdiamo la speranza di trovarla viva”. Oltre all’auto, gli accertamenti hanno riguardato anche la casa dell’uomo dove la criminologa Roberta Bruzzone, presente sul post,l ha definito le condizioni dell’appartamento “indicibili”.

SCOMPARSI PIACENZA, ANCORA RICERCHE FINO A DOMANI

Le ultime novità sul caso della coppia scomparsa a Piacenza resa nota nella giornata odierna dal quotidiano Libertà parla di una nuova traccia olfattiva fiutata dai cani impegnati nelle ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani. Si tratterebbe di un laccio usato nelle trappole di bracconaggio, localizzato nella tarda mattinata di oggi in località Lago, a poche centinaia di metri da dove solo alcuni giorni fa era stato individuato un presunto giaciglio, nei pressi di Veleia. Dopo due giorni di fermo, ieri le ricerche sono riprese con la partecipazione delle squadre formate da volontari di Protezione civile, Soccorso alpino, vigili del fuoco, Croce Rossa, Anpas e Federcaccia, affiancate dalle forze dell’ordine. Al centro delle ricerche le zone verdi, a caccia di tracce ed indizi: al setaccio quindi campi, laghetti, tombini, pozzetti, anche grazie all’importante aiuto dei cani e del GPS. In assenza di novità degne di nota, le ricerche andranno avanti anche nella giornata di domani in attesa del vertice in prefettura in programma per il prossimo venerdì. Al centro delle ricerche, dunque, restano ancora i boschi, dove si teme che Sebastiani possa aver trovato rifugio. Si tratta di luoghi da lui estremamente conosciuti. In merito l’uomo aveva riferito agli amici la volontà di costruirsi un “bunker” e non si esclude che possa averlo fatto in passato e che sia attualmente occupato dall’operaio ricercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA