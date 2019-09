MASSIMO SEBASTIANI ARRESTATO/ Scomparsa Elisa Pomarelli: rintracciato in un casolare

Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sull’arresto di Massimo Sebastiani, ma arrivano i primi aggiornamenti sui fatti di Piacenza. L’operaio 45enne, accusato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli, è stato rintracciato dagli agenti del comando provinciale di Piacenza e portato nella caserma di via Beverora: ilpiacenza.it spiega che la cattura è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 settembre 2019, nei pressi di un casolare di Monte Moria. Secondo una primissima ricostruzione, il tornitore si trovava nel solaio dell’abitazione. Ancora nessuna traccia della giovane scomparsa: in questi minuti l’uomo è interrogato dagli investigatori e dal magistrato che coordina le indagini, il sostituto procuratore Ornella Chicca. E’ stato inoltre avvisato l’avvocato della difesa, Mauro Pontini. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MASSIMO SEBASTIANI ARRESTATO OGGI A PIACENZA

È stato catturato Massimo Sebastiani, scomparso con Elisa Pomarelli da Piacenza domenica 25 agosto. La sua fuga è finita: rintracciato dai carabinieri, è stato portato in caserma. Si attendono dunque novità sulla sorte della giovane di cui non si hanno tracce. La notizia è stata diffusa dai militari dell’Arma. «In relazione alle ricerche di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli in provincia di Piacenza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza, poco fa, hanno localizzato e rintracciato Massimo Sebastiani, il quale è stato condotto presso una caserma dell’Arma». Questo il comunicato ufficiale. Si tratta di una svolta importante visto che era calato il silenzio sulle ricerche dei due scomparsi a Piacenza. Nelle attività di ricerca di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli erano state impegnate oltre 50 persone, tra carabinieri, unità cinofile con i cani molecolari, uomini del soccorso alpino, volontari della Protezione civile.

SCOMPARSI PIACENZA, MASSIMO SEBASTIANI CATTURATO

Massimo Sebastiani era stato visto per l’ultima volta con Elisa Pomarelli il 25 agosto in una trattoria. Per giorni sono proseguite le ricerche per rintracciarli dopo che i parenti della coppia avevano lanciato l’allarme. Lei assicuratrice di Borgotrebbia, lui operaio di Campogrande, erano stati visti cenare al ristorante “Il lupo” a Carpaneto. Erano passate da poco le 14 quando i due hanno lasciato il ristorante diretti probabilmente a casa di lui, dove sembra siano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della ditta dove lavora l’uomo, a pochi passi da casa sua. Alle 14.45 però non erano più insieme. Massimo Sebastiani viene ripreso da un’altra telecamera mentre fa rifornimento da solo al distributore. «Volevo fare un giro con la mia ragazza, ma lei non è voluta venire. Vado in campagna a lavorare», ha detto al titolare. Nel pomeriggio è andato a bere un bicchiere di vino a casa del padre della sua ex, poi al bar del paese, dove viene notato con i pantaloncini bagnati, infine a cena con un’altra amica. Alla fine della giornata ha parcheggiato la sua Honda Civic a casa, ha lasciato il cellulare sul sedile per incamminarsi nei boschi con uno zaino e una felpa. Da quella sera non si sapeva più nulla di loro.



