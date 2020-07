Elisa Toffoli/ Sorpresa d’amore al marito Andrea Rigonat: “L’ho fatto solo per te”

Procede tra gesti d’amore e famiglia l’estate di Elisa Toffoli. La cantante, tra una canzone e l’altra, si dedica con passione anche alla cucina, soprattutto se è per una sorpresa a suo marito. Ieri la cantante ha infatti festeggiato il compleanno di suo marito Andrea Rigonat assieme ai loro figli Emma Cecile e Sebastian. Il tutto con un sushi party documentato su Instagram. “Solo per te potevo sventolarmi in faccia vapore di aceto di riso”, ha scritto Elisa nel suo post d’auguri, “Ma sono sopravvissuta e abbiamo magnato tanto, pure troppo. Ho riordinato tutto fino adesso che è anche passata la mezzanotte ma tu sai tutto… meglio di me… e Iaia ama Uea e Ura e il cane cosmico Peu. Buon compleanno amore”. ha infine augurato la nota cantante e musicista al suo grande amore.

Elisa, il 1 agosto in concerto: biglietti sold-out!

Tempo per la famiglia, dunque, ma gli impegni che la attendono sono tanti. Elisa infatti sarà presto in concerto, come lei stessa ha annunciato nel suo ultimo post su Instagram. Un evento che è già sold out: “I biglietti del concerto del 1 agosto ai Laghi di Fusine per il @nobordersmusicfestival sono esauriti in pochi secondi nella prevendita di questa mattina! – ha avvertito la cantante – Sappiamo che molti di voi non sono riusciti ad acquistarli in tempo, perciò abbiamo deciso di rendervi comunque tutti partecipi dell’evento condividendo nei nostri canali social il video del concerto in tempi rapidissimi: lo pubblicheremo qualche giorno dopo il concerto.” Così ha concluso il messaggio, scrivendo che questo “È il nostro modo di ringraziarvi per l’entusiasmo con cui siete sempre presenti!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA