Elisa with Dardust An Intimate Night/ Scaletta e diretta concerto: Mahmood, Emma e Rkomi ospiti

Elisa with Dardust An Intimate Night, il concerto-evento su Rai2: gli ospiti

Questa sera 5 gennaio 2023 Rai2 regala al suo pubblico una serata di grande musica. Elisa with Dardust “An Intimate Night” è il titolo del concerto-evento dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, nel quale l’artista multiplatino si esibisce affiancata al pianoforte proprio da Dardust, musicista e celebre produttore che ha curato tutti i nuovi arrangiamenti dei brani live dell’artista.

Elisa: "Soffro di vertigine parossistica"/ Rimandate due date del tour...

Sarà una serata magica visto che sul palco, al fianco di Elisa e Dardust, si affiancheranno molti celebri e amati artisti del panorama musicale italiano. Si esibiranno: Luciano Ligabue, Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Emma, Mahmood, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Paolo Fresu e con la partecipazione di Edoardo Leo. Assisteremo dunque a toccanti duetti ma anche ad esibizioni leggere e ricche di emozione.

Andrea Rigonat, chi è il marito Elisa/ L'amore per i figli Emma Cecile e Sebastian

Elisa with Dardust An Intimate Night: un concerto per piantare nuovi alberi in Europa

Elisa with Dardust “An Intimate Night” è un concerto che ha però non solo lo scopo di dedicare una serata di grande musica al pubblico. Questa si è infatti svolta anche a favore della raccolta fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, a cui Elisa è da tempo molto legata.

Non è infatti la prima volta che la cantante si spende per progetti ambientalisti, in questo caso con lo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo “Life Terra”. Il progetto spera infatti nella messa a dimora, per il 2025, di 500 milioni di nuovi alberi in Europa (di cui 9 in Italia).

Elisa "Secondo posto a Sanremo 2022? Una mia vittoria non sarebbe stata giusta"/ La confessione spiazza

Elisa with Dardust An Intimate Night: scaletta e diretta streaming

Al momento non è nota la scaletta del concerto evento che vedrà Elisa esibirsi al fianco di Dardust alle 21.25 su Rai2. I due non saranno però da soli sul palco ma accompagnati da una formazione d’eccezione che conta anche Andrea Rigonat (compagno di Elisa) alle chitarre, agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

Ricordiamo infine che la tournée ‘An Intimate Night’ è prodotta e organizzata da Friends and Partners e Double Trouble Club, e nei prossimi giorni sarà a Torino, il 16 e 17 gennaio. Infine che è possibile seguire il concerto non solo in diretta su Rai2 ma anche in streaming su RaiPlay (clicca qui).

© RIPRODUZIONE RISERVATA