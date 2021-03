Elisabetta chiama a C’è posta per te per chiedere perdono a suo marito Enrico. Dopo 15 anni di matrimonio, i due si sono lasciati perché lei lo ha tradito e in più di un’occasione. “Se n’è andato per colpa mia e io ho deciso di andare da una psicologa perché io ho tradito mio marito per due volte. – ha raccontato la donna a Maria De Filippi – Lei mi ha spiegato che ho degli atteggiamenti infantili e invece di parlare con mio marito, vado alla ricerca delle attenzioni degli altri.” Il problema che avrebbe portato Elisabetta a tradire suo marito è l’assenza di quest’ultimo, sempre fuori per lavoro e ad orari molto particolari. La donna si dice però pentita di quanto accaduto ed è determinata a chiedergli scusa.

Elisabetta al marito "Ti ho tradito due volte, perdonami!"/ Lui.. (C'è posta per te)

Enrico: “Non mi fido più di mia moglie Elisabetta”

Elisabetta è in lacrime quando vede dall’altra parte della busta di C’è posta per te suo marito Enrico, lui però ammette di avere tanti dubbi su di lei. “Ho perso la fiducia, è successo già 2 anni fa e adesso l’ha fatto un’altra volta… – ricorda l’uomo, che poi aggiunge – Io penso che lei mi voglia bene ma non ha capito bene gli errori che ha fatto! Non ha capito come sto male io, ci ho pianto… Se sono innamorato di lei? Sì, però ho perso la fiducia!” Maria De Filippi lo invita però a fare ciò che vuole e desidera, non ciò che gli suggerisce il cervello. Lui tentenna molto, tanto che è richiesto l’aiuto di suo fratello, poi alla fine apre la busta e dà un’altra possibilità alla moglie.

