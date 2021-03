C’è posta per te 2021/ Storie e ospiti: Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso

C’è posta per te, anticipazioni ultima puntata 13 marzo

Dopo la pausa per lasciare spazio alla finale del Festival di Sanremo 2021, C’è posta per te torna in onda oggi, sabato 13 marzo, con la nona ed ultima puntata. Quella che si conclude questa sera è stata una stagione di successo che ha regalato a Maria De Filippi ascolti record. Puntata dopo puntata, lo show del sabato sera di canale 5 ha vinto puntualmente la sfida degli ascolti battendo la concorrenza della Rai prima con Affari tuoi Viva gli sposi con Carlo Conti e poi con le serate speciali della serie “A grande richiesta”, spostate poi al martedì sera. Dopo vent’anni dal debutto, C’è posta per te resta sicuramente una delle trasmissioni più amate dai telespettatori che sono pronti ad emozionarsi con le storie dell’ultima puntata. Chi saranno, dunque, i protagonisti?

Le storie di C’è posta per te

Il punto di forza di C’è posta per te è restare fedele alla formula originale. In ogni stagione, cambiano i protagonisti, ma non il forma. In ogni puntata, Maria De Filippi racconta le storie di persone normali che cercano di recuperare un rapporto con la propria famiglia, di ritrovare un affetto del passato o di salvare una storia d’amore. Nel corso dell’ultima puntata trasmessa, tra le storie che hanno particolarmente emozionato il pubblico c’è stata quella di Michael che ha chiesto l’aiuto dei postini di C’è posta per te per ritrovare il padre. Ha fatto molto discutere anche la storia di Danilo che ha provato a fare pace con la figlia Martina il cui atteggiamento ha causato la dura reazione di Maria De Filippi. Per scoprire, invece, quali storie saranno raccontate questa sera, non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata.

Gli ospiti dell’ultima puntata

Due grandi ospiti per l’ultima puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi che in questa stagione ha ospitato, tra gli altri, Gerry Scotti, Lorenzo Insigne, Renato Zero, Federica Pellegrini, Claudio Amendola, Nicolò Zaniolo, Ciro Immobile, Stefano De Martino, Paolo Bonolis e tanti altri, ha deciso di chiudere con ospiti femminili. Dopo Alessandra Amoroso che regalerà un momento speciale ad una persona che la ammira come artista e persona, strapperà un sorriso con Luciana Littizzetto che ha inviato la posta a Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne.



