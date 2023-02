Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati?/ Lui sparito dalla scorsa estate…

Elisabetta Canalis e Brian Perri: matrimonio finito?

Nuovi rumors sul matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Sposati dal 2014 e genitori di Skyler, il chirurgo e la showgirl starebbero attraverso un momento delicato nel loro rapporto. Da settimane si rincorrono voci e indiscrezioni che li vorrebbero vicini alla separazione. Da parte della Canalis che, sin dai tempi del fidanzamento ha sempre protetto la propria relazione scegliendo la strada della riservatezza e della discrezione, non è mai arrivato un commento o una smentita. Tuttavia, qualche piccolo indizio su quella che potrebbe essere la crisi che la coppia starebbe attraversando arriva da Instagram.

La Canalis è sempre molto attiva e condivide quasi quotidianamente contenuti con i suoi followers. Tra le tante foto pubblicate dalla Canalis manca una foto di coppia recente: un indizio che ha allarmato i fan e che confermerebbe la crisi tra i due.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati? L’indizio dai social

Come fa sapere il settimanale Oggi, il matrimonio tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri potrebbe essere finito. A sollevare dubbi è la scomparsa di lui dal profilo social dell’ex velina di Striscia la Notizia. Le ultime apparizioni di coppia, infatti, risalgono alla scorsa estate quando la Sardegna ha accolto Elisabetta, il marito e la loro bambina. Da quel momento, Elisabetta non ha più pubblicato foto o video con il marito.

Solo una scelta per riservatezza o ci sarà davvero una crisi in coro? Per il momento, la Canalis sceglie la strada del silenzio dedicandosi alla figlia, al lavoro e allo sport.

