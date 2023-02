Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati?/Il commento di Deianira sui social

Elisabetta Canalis e Brian Perri, alcuni dettagli sui social alimentano i dubbi dei fan

La vita sentimentale di Elisabetta Canalis è spesso al centro delle notizie di gossip e cronaca rosa, suo malgrado anche per insinuazioni poco vicine alla realtà. L’ex velina è legata da diverso tempo a Brian Perri, con il quale è arrivata a compiere il grande passo del matrimonio. Eppure, da alcune settimane circola sui social la teoria secondo la quale la coppia di sposi sarebbe sull’orlo di una crisi.

La presunta crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sarebbe appunto nata sui social, per via di alcuni dettagli che non sono passati inosservati ai fan della coppia e con la complicità di Deianira Marzano, influencer appassionata di gossip. Nello specifico, gli utenti avrebbero segnalato come negli ultimi post della showgirl manchi la fede nuziale al dito. Inoltre, pare anche aver cambiato abitazione, ulteriore indizio che avrebbe generato l’idea di una presunta crisi tra l’ex velina e Brian Perri. A rilanciare l’indiscrezione sarebbe stata anche Deianira Marzano attraverso il suo profilo instagram, cogliendo proprio la notizia secondo la quale Elisabetta Canalis avrebbe lasciato la villa del marito.

Elisabetta Canalis e Brian Perri in crisi? Un amico della showgirl replica a Deianira

“Già mesi fa lo dicemmo, ma poi il video insieme e la cosa slittò: evidentemente era proprio così”. Questo il commento di Deianira Marzano rispetto all’opinione di un utente che segnalava proprio i due aneddoti dell’anello e dell’abitazione differente. Dal suo punto di vista, la cosa sarebbe già stata nel mezzo delle chiacchiere di gossip, quasi a voler avvalorare la tesi della separazione. Sulla questione è però intervenuto un amico di Elisabetta Canalis che ha voluto replicare proprio alle speculazioni riguardo la presunta crisi con Brian Perri.

Come riportato dal portale Leggo, l’amico di Elisabetta Canalis avrebbe smentito la presunta crisi con il marito Brian Perri, partendo proprio dal commento di Deianira Marzano. L’uomo ha in primis spiegato come l’ex velina sia solita non indossare la fede a prescindere dall’andamento del rapporto sentimentale. Inoltre, senza dilungarsi sul discorso della villa, ha commentato con un sarcastico “Non ancora”, l’indiscrezione secondo la quale i due si sarebbero lasciati. A questo punto, non resta che attendere eventuali nuovi responsi direttamente dai social, magari proprio da parte di Elisabetta Canalis e Brian Perri.











