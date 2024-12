La lotta ai disturbi alimentari di Elisabetta Canalis: “Non vanno mai via, ma io…”

Nell’intervista rilasciata a Belve, in onda questa sera martedì 3 dicembre su Raidue, Elisabetta Canalis racconta uno dei momenti più difficili e delicati della sua vita, quello legato ai disturbi alimentari. La modella sarda non fa mistero di aver sofferto molto in passato e di aver dovuto tirare fuori le unghie per affrontare i problemi riguardanti il rapporto col cibo, fin dalla giovanissima età. Nello studio di Francesca Fagnani, l’ex velina racconta di aver affrontato il periodo peggiore tra i quindici e i vent’anni.

“Ho avuto dei disturbi alimentari. Disturbi come questi non vanno mai via, lo gestisci con l’età e con la terapia”, spiega Elisabetta Canalis. “A me ha fatto molto bene lavorare, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza”, ha continuato a proposito del suo rapporto altalenante con il cibo.

Elisabetta Canalis, dai disturbi alimentari alla passione per lo sport: “Per me significa equilibrio e stabilità”

Oggi i disturbi alimentari sembrano un lontano ricordo per Elisabetta Canalis, che almeno sui social si mostra in gran armonia con se stessa. Merito di tanti allenamenti, un’alimentazione sana ed equilibrata ed una mentalità da sportiva vera. Non a caso, dopo aver seguito per anni da appassionata la Kickboxing, per poi diventarne protagonista. Infatti da almeno un paio di anni, Elisabetta Canalis ha deciso di compiere il grande passo e misurarsi direttamente sul ring, assieme al suo allenatore e coach Valente.

In una intervista, la modella ha spiegato: “Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità e anche tanto sudore. Mi alleno costantemente da tempo e amo questa disciplina perché richiede, oltre allo sforzo fisico, tanta concentrazione su se stessi e anche sull’avversario”.