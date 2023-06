Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno fatto pace?/ Un gesto social scatena i rumor

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, prima colleghe e amiche: ora ci sarebbe il gelo

Condividere lo stesso ruolo nel panorama televisivo può sia determinare la nascita di un rapporto anche d’amicizia, tanto delle ostilità difficili da superare. Negli ultimi giorni è tornata in voga la curiosità in merito al rapporto, che pare essere conflittuale, tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Come spiega BlogTivvu, le due ex veline avevano in passato un rapporto d’amicizia molto forte; eppure, per ragioni mai rivelate in maniera chiara, tra le due sembrava essersi rotto qualcosa. La “mora” ha però di recente rotto il silenzio sui social pubblicando una foto proprio in compagnia dell’ex collega e amica, Maddalena Corvaglia.

Come anticipato, Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto piuttosto datata; quasi un gesto nostalgico riferito proprio all’amicizia nei confronti di Maddalena Corvaglia. Nello scatto le due sono sorridenti e complici, proprio ai tempi dell’esperienza condivisa a Striscia la Notizia nei panni di Veline. Come spiega BlogTivvu, la scelta della donna potrebbe essere definita come un gesto distensivo dopo le presunte ruggini paventate nel tempo con Maddalena Corvaglia.

Elisabetta Canalis, il gesto di pace per Maddalena Corvaglia e i rumor sulle ruggini del passato

L’amicizia o inimicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono dunque tornate ad incuriosire il popolo della rete, soprattutto dopo l’ultimo post condiviso dalla “mora”. Cercando di fare chiarezza sui motivi delle presunte ruggini tra le due ex veline di Striscia la Notizia, pare difficile trovare notizie certe. Tra le indiscrezioni più note – come riporta BlogTivvu – pare che vi sia una querelle legata all’ex marito di Maddalena Corvaglia. Nello specifico, tale diceria sarebbe partita proprio dalle dichiarazioni sibilline della “bionda” rilasciate qualche settimana fa al Corriere della Sera.

“A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato; ma affari di letto“. Questo quanto scriveva il portale MowMag dopo le parole criptiche di Maddalena Corvaglia al Corriere della Sera in merito alle presunte ruggini con Elisabetta Canalis. “La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns con cui Elisabetta Canalis avrebbe avuto una lunga liaison”. Come riporta BlogTivvu, continua così l’indiscrezione di MowMag: “Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche”.











