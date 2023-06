Britney Spears: “Ho messo su peso, ma almeno ora ho cu*o…”/ La prova costume é virale!

Britney Spears torna ad attivarsi nel web: il video che riaccende la polemica

Reduce dalla riappacificazione pubblica avvenuta con la madre, Lynne Spears, Britney Spears torna a sorprendere il popolo del web, con una particolare prova bikini. La “Santa del Pop”, seppur senza riabilitare la funzione dei commenti ai post, si riattiva su Instagram come influencer di fama global, in un video che fa incetta di like e condivisioni tra le interazioni del popolo nel web e, al contempo, scatena l’ennesima shitstorm ai danni di Britney Questo, complice una mise particolarmente osé sfoggiata dalla popstar di Baby One More Time: una blouse bianca e dalle trasparenze che non lasciano spazio all’immaginazione e un tanga da bikini in tinta verde acqua pitonato é il nuovo look sfoggiato dalla popstar americana, via Instagram.

Ma non é solo per la infuocata prima prova costume che l’artista torna ad essere un thread di accesa discussione sul re dei social e nel resto del web. Ad alimentare il fuoco del thread é la caption del video, a corredo del quale Britney Spears ammetterebbe di essere ingrassata, lanciando così un messaggio di autoaccettazione: “Ho messo su peso, ma almeno ora ho il cul*o e posso muoverlo tutto il giorno!”, esclama il messaggio in lingua spagnola della popstar, poi divenuto virale una volta ricondiviso dalla pagina web di informazione “Breathe Heavy“, su Facebook.

Web diviso sulla prova costume di Britney Spears

Un post dal messaggio sibillino di “bodypositivity” può dirsi quello della Santa, che, intanto, scatena tra le reaction social più disparate nella rete, non solo positive ma anche critiche. E mentre, misteriosamente, il video risulta non essere più visibile sul profilo Instagram dell’artista, sulla pagina Facebook della fonte il messaggio segna un tripudio di interazioni degli utenti: “Spero che lei si faccia aiutare”, commenta qualche utente tacciando l’artista di presunti instabilità e disturbi mentali. “Ecco perché i figli l’hanno abbandonata, forse per sempre stavolta! Speriamo che si faccia aiutare”, si legge poi tra gli altri commenti social.

E se da una parte piovono critiche, d’altro canto persiste la compagine dei fan pronta a sostenere la beniamina del pop americana: “Si mostra molto più giovane dell’età di 41 anni che ha…e gli odiatori la odiano!”, tuona tra i messaggi più aggreganti un commento a difesa di Britney Spears. Insomma, nel bene e nel male la reginetta del pop continua a fare parlare di sé e ad esercitare la sua influenza Pop, anche se lontana dalle scene musicali.

'I HAVE A BUTT NOW': Britney Spears addresses weight gain https://t.co/ioBiiW44RC pic.twitter.com/JB1wEWHTJm — Toronto Sun (@TheTorontoSun) June 4, 2023













