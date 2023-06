Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: pace fatta?/ Un gesto di una delle ex veline svela la verità

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: pace dopo la lite?

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia stanno provando a salvare l’amicizia? Le due ex veline, dopo aver condiviso il bancone di Striscia la notizia, sono state amiche per anni condividendo tutto, compresi gli affari. La Corvaglia e la Canalis, per un periodo, hanno vissuto anche negli Stati Uniti avviando insieme un’attività. Poi il gelo e l’allontanamento definitivo tra le due ex veline che hanno interrotto qualsiasi tipo di rapporto percorrendo due strade opposte. Sulla fine dell’amicizia, per anni, ci sono stati rumors e indiscrezioni.

Tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, la Corvaglia ha detto le seguenti parole: “Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via”.

La reazione di Maddalena Corvaglia al gesto social di Elisabetta Canalis

Negli scorsi giorni, Elisabetta Canalis, sui social, ha pubblicato una vecchia foto in cui era in compagnia di Maddalena Corvaglia. Nella foto, le due ex veline erano bellissime e sorridenti. Un gesto social che sembrava l’inizio della pace tra le due, ma a quanto pare, la reazione della Corvaglia non è stata quella che i fan si aspettavano.

Come fa sapere il settimanale Oggi, pare che la Corvaglia abbia scelto di non rilasciare dichiarazioni sul gesto della Canalis. La pace tra le due ex veline, dunque, appare ancora lontana? Per il momento sembrerebbe di sì, ma i fan non perdono le speranze di rivederle nuovamente insieme.

