Maddalena Corvaglia “Amicizia con Elisabetta Canalis?”/ “Non la perdono, è troppo grave…”

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono probabilmente le veline che tutti ricordano di più di Striscia La Notizia, il tg satirico inventato da Antonio Ricci. La loro è stata un’amicizia bellissima, durata tantissimi anni, ma poi bruscamente in questo ultimo periodo si è rotta improvvisamente, per motivi ignoti.

Durante un’intervista recente con il Corriere della Sera, Maddalena Corvaglia si è aperta sull’argomento, senza entrare però nello specifico, categorica però nel confermare che il loro rapporto è definitivamente finito per sempre, nonostante i loro fan sperassero ancora in una riconciliazione. Vediamo cosa ha raccontato l’ex velina bionda.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, un’amicizia finita

Ne aveva già parlato a Verissimo con Silvia Toffanin, ora Maddelena Corvaglia torna a parlare del suo rapporto con Elisabetta Canalis, alla quale è stata legata da una bellissima amicizia per tanti anni, dopo la loro esperienza insieme a Striscia La Notizia. Le due showgirl sono state amiche e unite per anni, nonostante il trasferimento di Elisabetta Canalis negli Stati Uniti, dove vive con suo marito Brian Perri e la loro figlia Skyler.

Maddalena Corvaglia ha rilasciato una nuova intervista a Corriere della Sera, in cui ha affrontato l’argomento nuovamente senza svelare i motivi del loro litigio ma rendendo noto che per lei i motivi sono troppo gravi e non si può assolutamente tornare indietro nel tempo: “Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via”. Maddalena continua dicendo che la loro amicizia è stata bella e profonda ma che qualcosa si è rotto e, inevitabilmente, non si può tornare indietro, che non perdonerà: “Al momento no ed è giusto così (…) Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza”.

Maddalena Corvaglia ricorda la sua amicizia con Elisabetta Canalis

Durante l’intervista a Corriere della Sera, Maddalena Corvaglia ha ricordato di come è stato bello essere amica di Elisabetta Canalis, il loro era un rapporto vero e sincero: “È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute”.

Purtroppo, non tutto dura per sempre e Maddalena lo sa, questo però non vuol dire che non voglia più bene all’ex velina Elisabetta Canalis, solo che per il momento la separazione è l’unica scelta possibile. Oltre a parlare di lei, ha ricordato anche il suo ex Enzo Iacchetti, conosciuto proprio a Striscia La Notizia: “Enzino… ci siamo messi insieme alla fine del secondo anno, senza dirlo a nessuno. Ma sul lavoro era un disastro: se c’era lui non aprivo bocca, invece di sentirmi forte ero bloccata dall’imbarazzo”. Nessuno sospettava nulla all’inizio, solo Elisabetta sapeva la verità: “Era dal primo anno che Enzino si dichiarava innamorato di me, aveva gli occhi a cuore, se qualcuno mi si avvicinava gli tirava addosso il cellulare. Eli, lei sì che lo sapeva. A rivelarlo fu Maurizio Costanzo, che però fu molto carino, disse cose bellissime di noi”.

