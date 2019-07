ELISABETTA CANALIS, HATERS ALL’ATTACCO/ Pubblicità su Instagram: rimpianto Clooney…

Elisabetta Canalis nel mirino degli haters per una pubblicità. Vi starete chiedendo che cosa di scandaloso avrà mai sponsorizzato l’ex Velina: risposta una semplice bottiglietta d’acqua su Instagram. Evidentemente basta questo per scatenare l’odio a prescindere dei leoni da tastiera e dei rancorosi da smartphone, che sotto accusa hanno messo la Canalis per il semplice fatto di essersi “abbassata” a pubblicizzare un prodotto per campare. O almeno così pare. Sì, perché un utente sul social ha commentato:”No Canalis! La pubblicità, tu, no! Troppo banale, dozzinale, normale, cheap”. Un sentimento di stupore condiviso da tanti, se subito è scattata l’ironia di chi ha scritto: “Diamole una mano!”. Eppure, siate onesti, i followers della bella Canalis avrebbero pure potuto risparmiarsi un cattivissimo “se fossi riuscita a sposare Clooney…”.

ELISABETTA CANALIS, HATERS ALL’ATTACCO

Ma non c’è soltanto la questione economica a tenere banco nel mondo social fatto di haters che se la prendono con Elisabetta Canalis. Lo stesso post pubblicato dall’ex Velina di Striscia fa discutere. Eppure non è che abbia scritto chissà cosa:”Dopo l’allenamento , tutto quello che ci vuole è una linfa detox di acqua al finocchio, mirtillo, e melograno. Elimina le tossine, antinfiammatoria, antiossidante e tonica”. La reazione stizzita di alcune donne lascia sconcertati:”Se bastasse un po’ d’acqua per essere come te! Per capire che sia una foto per la quale ti pagano la sponsorizzazione non c’è da essere particolarmente attenti. E comunque non potete pensare che siamo sempre tutti così facilmente influenzabili!”. Quasi meglio lo sfottò di chi, guardando lo sfondo “cespuglioso” della foto, commenta:”Ma è marijuana quella dietro?”.





