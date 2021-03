Elisabetta Canalis/ “Ho riabbracciato mia madre dopo essermi vaccinata”

Elisabetta Canalis è sbarcata in Italia tornando a casa dopo mesi e mesi lontana dalla sua famiglia per via della pandemia. La bella ex velina sarda ha passato un periodo poco bello proprio per via di questo anno che ha tenuto le famiglie lontane, la sua compresa, tanto che a Natale ha deciso di rimanere a Los Angeles e di non rientrare in Sardegna. Secondo quanto lei stessa ha annunciato nei giorni scorsi, invece, è riuscita non solo a vaccinarsi ma anche a fare il richiamo e solo adesso ha avuto modo di fare visita alla sua famiglia. Proprio ospite a Verissimo aveva spiegato lo scorso dicembre: “Non volevo mettere a rischio mia madre, ho preferito non venire. Siamo così vicini al vaccino che ho pensato che per un altro mese dobbiamo tenere duro”. Il momento è arrivato e così adesso la Canalis sarà ospite in studio da Silvia Toffanin in carne ed ossa.

Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis/ Pronto per un secondo figlio?

Elisabetta Canalis ospite a Verissimo: “Ho riabbracciato mia madre dopo essermi vaccinata”

La stessa ex velina nei giorni scorsi sui social ha rivelato di aver fatto il vaccino ringraziando il Paese che la ospita e che le ha permesso così di tornare in Italia. Elisabetta Canalis ha scritto: “Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino, ma anche il richiamo è stato fatto”. L’influencer ha avuto modo di condividere anche il video dell’iniezione parlando ai fan della sua felicità: “Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. Finalmente la prossima settimana potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”. Elisabetta Canalis è arrivata in Italia con Skyler e ha avuto modo di incontrare la famiglia in Sardegna e poi si è spostata a Milano.

