Elisabetta Canalis/ “Penso alle vite di certe ragazze della tv e…” (Domenica in)

L’amore, l’amicizia e la famiglia: Elisabetta Canalis si racconta a Domenica In in un’intervista che si preannuncia imperdibile. Lo fa alla luce del suo rapporto coniugale sempre più solido con il marito, il chirurgo americano Brian Perri, dei suoi numerosi aggiornamenti social con la figlia, la piccola Skyler Eva, e della sua amicizia, ormai naufragata, con l’ex migliore amica, nonché ex compagna di bancone di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia. Sulla loro separazione, personale e professionale, si è parlato ben poco e fino a oggi non sono ancora noti i motivi che le avrebbero convinte ad allontanarsi. Tuttavia, oggi che è lontana dalla sua ex migliore amica, Elisabetta Canalis può comunque contare sul supporto costante del marito: “È come se ci fosse un filo invisibile che ci unisce – ha detto in un’intervista concessa a Vanity Fair – So che se dovessi trovarmi in pericolo in un qualsiasi posto, lui arriverebbe. Anche quando mi perdo al supermercato, lui sbuca sempre”.

ELISABETTA CANALIS: “ANTONIO RICCI MI HA INSEGNATO…”

Oggi è amatissima per i suoi ruoli da attrice e conduttrice, nonché per l’attività social che la vede impegnata nei panni di mamma a tempo pieno della piccola Skyler Eva. Tuttavia, quando si parla di Elisabetta Canalis non si può non ricordare il suo posto sul bancone di striscia la Notizia, il programma che otre 20 anni fa le ha donato la popolarità. Di quel periodo, e in particolare di Antonio Ricci, la showgirl conserva oggi un ottimo ricordo: “Ricci mi insegnò la disciplina sul lavoro. Che ognuno deve fare il proprio, al meglio. Che se sei la più giovane, devi andare via per ultima. Che ci vuole rispetto per le maestranze, perché solo i dettagli fanno un insieme che funziona”. Oggi, però, non guarda al passato con nostalgia, e se pensa al futuro ammette di non aver paura di invecchiare. Proprio per questo si concede al massimo “qualche punturina sulla fronte” e poco altro, e negli ultimi anni ha smesso di fumare.

ELISABETTA CANALIS: “NON INVIDIO LE RAGAZZE CHE…”

Elisabetta Canalis vive stabilmente negli stati uniti, precisamente a Los Angeles. Oggi la sua vita è lì, accanto a sua figlia e a suo marito Brian, ma se pensa al passato non rimpiange nulla, neanche il fatto di aver abbandonato un paese che ama moltissimo: “Ho dei bei ricordi dell’Italia e sono felice quando torno”, dice la Canalis in un’intervista rilasciata a Gazzetta, “ma qui ormai c’è una parte consistente della mia vita, al di là della famiglia”. Una scelta, spiega Elisabetta Canalis, che oggi la pone in quella che definisce come una “situazione ideale”, che non le fa rimpiange le opportunità che avrebbe potuto avere qualora avesse scelto di restare in Italia. La sua vita, in poche parole, è perfetta così com’è: “Quando guardo la tv italiana, che mi piace, sia chiaro, e vedo le ragazze che hanno iniziato con me fare programmi importanti – conclude Elisabetta Canalis – penso alla vita che hanno una volta uscite dallo studio e non le invidio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA