Elisabetta Canalis “Mio marito Brian? L’ho messo subito alla prova”/ “In Sardegna…”

Elisabetta Canalis fa il suo esordio a Vite da copertina, il nuovo programma di TV8, in una puntata tutta dedicata alle mete turistiche più amate dai Vip in estate. Da Dubai al Lago di Como, da Capri alla Toscana, fino alla Sardegna, terra natia della nostra Canalis. Proprio questo argomento dà lo spunto a Santo Pirrotta, ospite dell’ex velina in questa prima puntata, per chiederle qualcosa su suo marito Brian Perri. In particolare, il noto giornalista, esperto di gossip, chiede qual è stata la prima volta in cui ha portato suo marito in Sardegna e com’è andata. Elisabetta svela di non aver portato Brian in Sardegna in estate, bensì in inverno e di averlo messo immediatamente alla prova.

Elisabetta Canalis, imbarazzo a Vite da Copertina/ Da Vieri al retroscena su Clooney

Elisabetta Canalis e la ‘prova’ del marito Brian Perri

La prima volta di Brian Perri in Sardegna è stata in inverno, per la precisione nel periodo natalizio. Elisabetta Canalis ha messo subito alla prova suo marito, con una tavoltata natalizia di parenti e amici. Col sorriso, la Canalis svela che il marito ha mangiato molto e si è poi addormentato, dimenticando anche se fosse giorno o notte. “Veniva anche dal fuso orario, era stanchissimo!” ha ammesso, dicendo che, comunque, l’esperienza è piaciuta tantissimo al suo compagno. “La Sardegna è bellissima anche d’inverno, noi che ci siamo nati la amiamo sempre”, ha concluso la Canalis.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Canalis fa arrabbiare D'Eusanio e Ciacci/ "Cosa ha fatto in tv?"Elisabetta Canalis "Sesso? In una relazione non c'è solo quello"/ "Sfido chiunque..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA