Elisabetta Canalis/ No alla censura, si schiera con la Littizzetto contro Wanda Nara

Elisabetta Canalis ospite a Verissimo con la sua storia, la sua famiglia e la sua carriera

Elisabetta Canalis lontana dall’Italia è un po’ al sicuro da paparazzi e da gossip e la riprova è che ogni volta che arriva in Italia finisce nel mirino dei settimanali. A causa delle restrizioni quello dell’ex velina è stato un Natale americano, lontano dalla sua Sardegna e dalla sua famiglia, ma sicuramente un buon Natale in compagnia alla luce di tutto quello che ha mostrato sui social preparato dallo chef di turno pronto a preparare a casa sua per la famiglia. Ma oggi i fan avranno modo di rivedere Elisabetta Canalis anche a Verissimo nella speciale puntata di Santo Stefano in cui si racconteranno le storie dei personaggi di questo 2020 e allora perché non inserire anche la bella velina? Proprio mentre oggi andrà in scena la sua intervista nel pomeriggio di Canale5, sui social non si farà altro che parlare delle sue ultime dichiarazioni legate al suo no alla censura.

Elisabetta Canalis e il no alla censura sulla questione Littizzetto-Wanda Nara

Nei giorni scorsi Luciana Littizzetto e Wanda Nara sono finite allo scontro perché quest’ultima ha censurato la comica rea di aver esagerato con le battute su di lei e, in particolare, su una sua foto molto hot. Nella querelle Elisabetta Canalis ha voluto schierarsi proprio al fianco della Littizzetto dicendo no al finto moralismo e alla censura invitando tutti a non omologarsi lasciando che l’ironia torni ad essere quella di un tempo. Con tanto di video sui social, la bella sarda ha poi concluso: “Abbiamo un cervello ed un senso dell’ironia che non possiamo reprimere in nome delle etichette che gli altri ti vogliono dare. State attenti ai modelli che ci vengono imposti e siate sempre dei pensatori liberi”. Inutile dire che il discorso non rientrerà nell’intervista o nella storia in onda oggi pomeriggio a Verissimo forse già registrata e quindi non “molto attuale”



