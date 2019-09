Elisabetta Canalis, Uragano Dorian/ La preghiera per la popolazione delle Bahamas

L’uragano Dorian si è abbattuto sulle Bahamas con una forza decisamente distruttiva. Ed infatti, proprio secondo il National Hurricane Center, questo è tra gli uragani più potenti e devastanti della storia, tanto da essere stato inserito di diritto nella quinta categoria, portandosi dietro venti fino a 350 chilometri orari. Lungo la costa occidentale il tornado dovrebbe abbattersi proprio in queste giornate ed a tal proposito, molti Stati hanno già incominciato le procedure fondamentali per cercare di ostacolare l’infausto percorso di Dorian. Le immagini che circolano in rete ed anche in televisione in queste ore dalle Bahamas sono proprio terrificanti, mostrando la distruzione di Madre Natura. A tal proposito, si è voluta esprimere anche Elisabetta Canalis, rivelando la sua totale vicinanza per le popolazioni della zona. Tramite un messaggio dal suo seguitissimo account di Instagram, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha voluto condividere una preghiera per tutte le persone che attualmente si trovano nelle isole colpite.

Elisabetta Canalis, le preghiere per gli abitanti delle Bahamas

Elisabetta Canalis da ormai molto tempo vive in USA e, anche per questo, ha voluto condividere la sua preghiera. “Le mie preghiere vanno agli abitanti di Abaco, a coloro che si trovano a Great Guana key in particolare modo, ad amici e residenti che in queste ore stanno cercando di salvare le proprie case”. Proprio lo scorso luglio, la Canalis aveva trascorso delle giornate di relax alle Bahamas, insieme alla sua famiglia. Ed infatti, andando indietro di un paio di mesi, sul suo profilo di Instagram si notano gli scatti al mare, mentre condivideva con i fan la pace e la bellezza di quel posto magico e incontaminato. Altri personaggi famosi, come i coniugi Clarissa Marchese e Federico Gregucci, domiciliati in pianta stabile a Miami, hanno rasserenato gli estimatori dal momento che il passaggio dell’uragano è previsto anche sulla Florida. Di seguito l’ex tronista di Uomini e Donne, ha anche smentito le notizie che davano per distrutta la loro casa, pregando i blogger di non diffondere fake news.

© RIPRODUZIONE RISERVATA