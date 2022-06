ELISABETTA CANALIS VS RACHELE MURATORI NELLA REGGIA DI VENARIA!

Elisabetta Canalis vs Rachele Muratori sarà il pezzo forte del programma della Night of Kick and Punch 12, evento giunto alla sua dodicesima edizione che avrà come momento di spicco anche in termini di interesse mediatico il debutto di Elisabetta Canalis nella kickboxing. La showgirl sarà tra i protagonista della Night of Kick and Punch 12 in scena stasera, sabato 18 giugno 2022, nello splendido palcoscenico della Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale (Torino).

La serata di gala dedicata agli sport da ring quest’anno avrà come protagonista la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l’avversario con calci, pugni e ginocchiate. Denominata Black Tie Edition (edizione in cravatta nera), è organizzata da Angelo Valente in collaborazione con la Reggia di Venaria e con la Federazione Medico Sportiva Italiana come main sponsor. La partecipazione straordinaria di Elisabetta Canalis naturalmente è un grande colpo per la Night of Kick and Punch 12, evento ad invito con inizio dei match alle ore 20.00 e nel quale gli spettatori potranno assistere ai combattimenti seduti a tavola, gustando pietanze di alta cucina dopo aver bevuto un aperitivo nello spettacolare giardino della Reggia di Venaria.

ELISABETTA CANALIS VS RACHELE MURATORI, NIGHT OF KICK AND PUNCH 12 STREAMING VIDEO TV

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, non sarà garantita una diretta tv oppure una diretta streaming video per il match di kickboxing Elisabetta Canalis vs Rachele Muratori e più in generale per la Night of Kick and Punch 12 di questa sera presso la Reggia di Venaria.

ELISABETTA CANALIS VS RACHELE MURATORI, NIGHT OF KICK AND PUNCH 12: IL CONTESTO

Elisabetta Canalis vs Rachele Muratori sarà quindi il match clou della Night of Nick and Punch 12 che sarà presentata da un’altra showgirl molto nota come Federica Fontana insieme a Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia. Guai però a catalizzare l’attenzione esclusivamente sull’incontro di Elisabetta Canalis contro Rachele Muratori, perché in questa Night of Kick and Punch 12 due atleti italiani combatteranno per il titolo mondiale della Wako-Pro, la principale federazione di kickboxing a livello globale: Luca Cecchetti sfiderà il moldavo Maksim Kazaku per il vacante titolo dei pesi gallo, mentre Luca Grusovin affronterà lo spagnolo Tito Macias per il vacante titolo dei pesi piuma. I due incontri saranno sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna.

Elisabetta Canalis sosterrà invece un match sulla distanza di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna contro Rachele Muratori con le regole dello stile low kick: pugni al viso ed al corpo, calci al viso, al corpo ed alle gambe. Elisabetta Canalis si è allenata con Angelo Valente, ex campione del mondo di kickboxing ed oggi allenatore ed organizzatore conosciuto a livello internazionale, nonché promotore dell’evento di Venaria Reale, che ha così trovato la sua star per catalizzare l’attenzione.











