Elisabetta Gregoraci a Uomini e Donne?/ Maurizio Costanzo approva: “Scelta sua”

Elisabetta Gregoraci proverà a trovare l’amore a Uomini e Donne? Ufficialmente single, l’ex moglie di Flavio Briatore, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, parlando d’amore, ha raccontato come sia difficile trovare il principe azzurro e che, forse, per riuscirci, dovrebbe andare a Uomini e Donne. “Mi sento più forte di prima. Da un lato penso che la gente mi abbia conosciuta meglio, ma, dall’altro, sarà ancora più difficile trovare un uomo, dovrò andare a Uomini e Donne…”, ha raccontato al magazine diretto da Alfonso Signorini. Dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico, in particolare di una lettrice che ha inviato una lunga mail a Maurizio Costanzo chiedendo un parere su una possibile partecipazione della Gregoraci a Uomini e Donne. Il marito di Maria De Filippi commenta e approva la volontà di Elisabetta di trovare l’amore.

ELISABETTA GREGORACI A UOMINI E DONNE, COSTANZO NON LO ESCLUDE

Elisabetta Gregoraci diventerà davvero una tronista di Uomini e Donne? L’ipotesi di una versione vip di Uomini e Donne potrebbe portare la Gregoraci a sedersi sul trono? In attesa di conferme, Maurizio Costanzo riconoscere all’ex moglie di Flavio Briatore il diritto di trovare nuovamente l’amore dopo la fine del suo matrimonio. “Vuole cercare il principe azzurro in Tv? Penso che sia una scelta sua solo ed esclusivamente sua…” – ha fatto sapere il marito di Maria De Filippi a Nuovo sul quale tiene una rubrica. “La showgirl si è definita più volte fortificata dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ma ha detto pure che essere ‘spiata’ nella Casa ha fatto emergere fin troppo i suoi pregi e difetti… Dopo il matrimonio naufragato e altre delusioni amorose merita di trovare il suo principe azzurro…”, ha aggiunto Maurizio Costanzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA