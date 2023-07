Elisabetta Gregoraci, abito fluo a Battiti Live 2023: marca/ Il video fa impazzire il web: “Pazzesca!”

Elisabetta Gregoraci in abito fluo nella quarta puntata di Battiti Live 2023: i dettagli del look

Quarta puntata di Battili Live 2023 e quarto look per Elisabetta Gregoraci, che come consuetudine ha deciso di rivelarlo attraverso il suo profilo Instagram. La celebre conduttrice, che anche questa sera affiancherà Alan Palmieri sul palco dell’evento musicale, ha pubblicato un reel in cui mostra il suo ‘magico’ cambio d’abito: in uno schiocco di dita eccola in un look dai toni accesi, trucco magnetico, sorriso smagliante.

Per la quarta serata di Battiti Live Elisabetta ha optato per un abito sui toni del giallo, effetto fluo. Si tratta di un abito lungo con ampio spacco, con un taglio molto particolare nella parte superiore. Questa è infatti asimmetrica: l’ampia scollatura taglia in due l’abito e lascia scoperto parte dell’addome della conduttrice.

Elisabetta Gregoraci, il nuovo look fa impazzire i fan: il video

Un abito che si fa dunque notare quello di Elisabetta Gregoraci, il cui marchio è Ley-M-Tayloring. Non è mancata la reazione del web dopo la pubblicazione del video su Instagram. Entusiasti, molti fan hanno fatto alla conduttrice i loro più sinceri complimenti; eccone alcuni: “Se splendida”, “Semplicemente pazzesca!”, “Sei sempre straordinaria su quel palco”; “Adoro ogni tuo look di battiti live. A stasera per un’altra puntata strepitosa”; “Divina anche con questo look”.

