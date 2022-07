Elisabetta Gregoraci “Alvaro Soleil”, gaffe in diretta e pioggia di critiche/ “Impara l’anno prossimo”

L’estate è la stagione dei concerti e sicuramente, tra i più famosi di tutta la televisione italiana c’è Battiti Live 2022 che ormai da diverse estati allieta tutto il pubblico televisivo e tutti coloro che ogni anno si recano all’evento live per ascoltare i propri cantanti preferiti con la conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci singole o eterna fidanzata di Briatore?/ Cerca nuovo amore ma "Gli uomini si spaventano"

Anche quest’anno i concerti, dopo un periodo di stop dovuto alla pandemia la radio pugliese è tornata nelle piazze con la rassegna dei concerti più amati da tutti e dopo aver fatto tappa a Bari il Battiti Live 2022 si è spostato a Gallipoli con tanti altri artisti come Elodie, La Rappresentante di Lista, Sottotono, Alvaro Soler e tanti altri.

Elisabetta Gregoraci gelosa di Roberta Morise?/ Gossip-bomba: c'entra Flavio Briatore

La gaffe di Elisabetta Gregoraci su Alvaro Soler, la sua conduzione di Battiti Live messa in discussione dai fan…

Proprio durante l’ultima messa in onda del Battiti Live 2022 proprio la conduttrice Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un episodio che ha fatto molto divertire tutto il pubblico live e da casa. La conduttrice, infatti, nel presentare Alvaro Soler ha annunciato il cantante con le parole: “L’ultimo single di Alvaro Soleil”.

Una gaffe che non è passata inosservata a tutti i telespettatori che hanno subito commentato su Twitter l’accaduto scrivendo: “Un po’ di preparazione basica per condurre un festival itinerante musicale estivo, non ho parole” arrivando anche a criticare la conduzione stessa dell’ex compagna di Flavio Briatore con commenti del tipo: “Anche quest’ anno impara a condurre l’anno prossimo”. Questa sera il cantante spagnolo sarà nuovamente protagonista della serata, riuscirà la presentatrice a farsi perdonare gli errori commessi?

Elisabetta Gregoraci: torna al centro del gossip, perchè?/ Ecco dove la rivedremo presto in tv...

© RIPRODUZIONE RISERVATA