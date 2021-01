Elisabetta Gregoraci assente: “Non sarò in studio”/ Forfait al Grande Fratello Vip…

Elisabetta Gregoraci non sarà nello studio del Grande Fratello Vip 2020 durante la puntata in onda oggi, lunedì 4 gennaio. Chi sperava di ascoltare un commento della Gregoraci sulla storia d’amore che stanno vivendo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli all’interno della casa resterà deluso. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, dopo aver partecipato al Capodanno, ha lasciato l’Italia per volare a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco, partito in anticipo con il padre Flavio Briatore. Ad annunciare l’assenza in studio è stata la stessa Gregoraci che, sui social, ai fan ha fatto sapere che “Non sarò in studio”. Quella della Gregoraci, dunque, sarà un’assenza pesante per Alfonso Signorini che, nelle precedenti puntate, l’ha sempre coinvolta durante i momenti dedicati a Pierpaolo Pretelli che, pare, sia pronto a viversi totalmente il sentimento che sta nascendo con Giulia Salemi.

ELISABETTA GREGORACI ASSENTE ANCHE NELLE PROSSIME PUNTATE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Bellissima, spensierata e in perfetta forma, Elisabetta Gregoraci, alla nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha preferito il sole e il caldo di Dubai dove si sta godendo le giornate in compagnia del figlio Nathan per il quale ha deciso di abbandonare il reality non accettando il prolungamento. Quello dell’ex moglie di Briatore, dunque, sarà un forfait temporaneo o sarà assente anche nelle prossime puntate? Sin dal primo appuntamento con il Gf Vip di Alfonso Signorini, la Gregoraci è sempre stata una protagonista indiscussa. Ogni settimana ha dato vita ad interessanti dinamiche sia per la sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli che per gli scontri con Dayane Mello e Antonella Elia. Signorini, dunque, si priverà davvero della sua presenza in studio? I fan, naturalmente, sperano di no e si augurano di vederla in studio già durante la prossima puntata. Nel frattempo, Elisabetta si gode la sua vacanza con il più grande amore della sua vita.



