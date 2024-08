Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano stanno insieme? Lei parte con il fidanzato Giulio Fratini

Ieri il magazine Diva e Donna ha fatto esplodere il gossip su Elisabetta Gregoraci ed Alessandro Basciano. I due sono stati paparazzati insieme a Capri tra sorrisi, abbracci e addirittura un presunto bacio. Il settimanale di gossip, infatti, non ha avuto dubbi, ma in realtà potrebbe essere stata la particolare angolazione dello scatto e lasciarlo intendere. In molti, dunque, si sono chiesti innanzitutto se Elisabetta Gregoraci ed Alessandro Basciano sono una nuova coppia e, in tal caso, che fine ha fatto il fidanzato di Elisabetta Gregoraci Giulio Fratini.

A rispondere a quest’ultima domanda ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha riportato la segnalazione di una sua follower che ha beccato Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini in partenza per Lampedusa. E non è mancata anche una stoccata al magazine parlando di ‘gossip studiato a tavolino dai giornalai’ a cui nessuno ha creduto. La showgirl ed il giovane imprenditore fanno coppia fissa ormai da qualche anno ed insieme amano viaggiare e trascorrere il loro tempo libero insieme. E proprio perché sarebbero molto innamorati la conduttrice pare che non abbia preso bene le voci di presunte crisi o rottura con il fidanzato.

Elisabetta Gregoraci e il gossip con Alessandro Basciano e Giulio Fratini

Nel frattempo Elisabetta Gregoraci non ha commentato lo scoop lanciato da DivaeDonna su un presunto flirt con Alessandro Basciano tuttavia sembra sia molto furiosa per ciò che è uscito sul suo conto. Le immagine del magazine hanno fatto ipotizzare ai più che abbia tradito il fidanzato Giulio Fratini con l’ex gieffino anche lui spesso al centro del gossip per la turbolenta fine della sua relazione con Sophie Codegoni da cui ha avuto la figlia Celine Blue. Una follower ha scritto all’ex Lady Briatore: Eli devi diffidare Diva e Donna e anche i commenti beceri su di te” “Sarà fatto” è stata l’immediata risposta.