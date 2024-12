Elisabetta Gregoraci sarà una delle protagoniste della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma in onda sabato 7 Dicembre 2024. Elisabetta racconterà come è iniziata la sua carriera televisiva ed anche alcuni aneddoti riguardo la sua vita privata. Andiamo a vedere nello specifico chi è e cosa fa Elisabetta Gregoraci nella sua vita.

Elisabetta Gregoraci nasce a Soverato, in provincia di Catanzaro, l’8 Febbraio 1980. La donna debutta nel mondo della tv per la prima volta partecipando nel 1997 a Miss Italia e da quel momento prende parte a diverse sfilate, poi debutta nel mondo del cinema nel 1999 nel film di Carlo Vanzina Il Cielo in una Stanza. Non sarà l’unico in quanto prenderà parte ad anche altri film con personaggi importanti come Carlo Verdone e Simone Schettino.

Negli anni ha preso parte anche a diverse serie tv e fiction tra le quali spicca la partecipazione a Un Medico in Famiglia fatta nel 2003. Successivamente ha avuto un grande successo con lo show Made in Sud, programma che ha iniziato a condurre nel 2012 e nel 2017 ha cominciato a condurre Battiti Live. Ha preso parte poi al Grande Fratello Vip nel 2020, ma lasciò il programma dopo soli tre mesi.

Elisabetta è figlia di Mario e Melina, sua madre è morta a soli 54 anni nel 2011 dopo una lunga malattia ed Elisabetta ne aveva parlato cosi a Verissimo: “Mia madre era la mia migliore amica, la mia confidente” e la donna ha spiegato quanto dolore le abbia provocato questo improvviso e precoce addio.

Dopo i rumors iniziali Elisabetta convola a nozze nel 2008 con l’imprenditore Flavio Briatore, un matrimonio che crea scalpore per la grande differenza di età. Nel 2010 nasce il loro figlio Nathan Falco Briatore e nel 2017 i due si separano consensualmente, chiudendo comunque la loro relazione in buoni rapporti, per il bene di Nathan.

Elisabetta ha avuto poi diverse relazioni, a partire dal fondatore di Pure Herbal Francesco Bettuzzi fino al pilota monegasco Stefano Colletti. Nell’estate del 2023 è uscita allo scoperto con un nuovo fidanzato, l’imprenditore Giulio Fratini. I due si sono lasciati nel 2024 e recentemente sono nati alcuni rumors – per ora non confermati – su una Liaison con Tomas Talin, ragazzo di 16 anni più giovane. Recentemente si era parlato anche di un presunto ritorno di fiamma con Briatore il quale ha subito puntualizzato: “Per me lei è famiglia, ma nessun matrimonio in vista”