Melina Francavilla, com’è morta la mamma di Elisabetta Gregoraci

La vita della celebre showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore è stata segnata dalla prematura morte di Melina Francavilla, mamma di Elisabetta Gregoraci che negli anni si è ritrovata a portarsi addosso la croce di un lutto travolgente. Melina Francavilla è morta a soli 52 anni per via delle complicanze di un tumore al seno, una lunga battaglia finita nella maniera più drammatica.

Mario e Marzia Gregoraci, chi sono il padre e la sorella di Elisabetta Gregoraci/ "Sono uno dono della vita"

“La mamma è venuta a mancare che era giovanissima, infatti non ha potuto conoscere né Ginevra né Gabriel (i figli della sorella Marzia, ndr)” ha raccontato Elisabetta Gregoraci nel corso di una intervista concessa in quel di Verissimo da Silvia Toffanin. Un calvario durato anni, che Elisabetta Gregoraci ha affrontato grazie all’amore della famiglia, anche se le ferite rimaste sulla sua pelle saranno sempre troppo profonde per essere rimarginate.

Flavio Briatore e il rapporto con Elisabetta Gregoraci/ Il retroscena: "Non ci siamo mai allontanati davvero"

Melina Francavilla, la commovente dedica della figlia Elisabetta Gregoraci

La conduttrice calabrese Elisabetta Gregoraci ha parlato in diverse occasioni, ricordando la compianta madre Melina Francavilla, morta il 21 giugno del 2011, un lutto travolgente che l’ex moglie di Flavio Briatore ricorda ogni 4 marzo, data del compleanno della donna. In un toccante messaggio pubblicato su Instagram, la conduttrice ha dedicato parole strappalacrime per la donna:

“Mi manchi come l’aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti. I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan è diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti”… il messaggio di Elisabetta Gregoraci che ha tirato in ballo anche il figlio, che la nonna si è goduta per troppo poco tempo. Qualche mese fa, in occasione dell’anniversario che cade puntualmente il 21 giugno, la presentatrice ha dedicato un altro emozionante pensiero alla madre volata in cielo troppo presto: “Odio questo giorno maledetto che mi ha portato via te per sempre, so che sei sempre con noi mamma ma, alcuni giorni, è veramente dura… Ti amo tanto. Tua per sempre Eli”.

Giulio Fratini, chi è l'ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci/ La loro storia è finita per Flavio Briatore?