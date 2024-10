Elisabetta Gregoraci chi è e perché è finita in ospedale: silenzio rotto dopo giorni

Nelle scorse settimane Elisabetta Gregoraci è finita in ospedale, ha postato la foto di lei con la flebo al braccio in ospedale e la scritta: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti”. Il post ha allarmato tutti i fan e i follower che le hanno chiesto cosa fosse successo. Dopo giorni di silenzio la showgirl e conduttrice ha spiegato in un’intervista a Gente che cosa le è successo e perché è stata ricoverata per ben due volte a distanza di pochi giorni l’uno dell’altro. “Mi hanno ricoverato per un’infezione alle vie urinarie” ha rivelato l’ex moglie di Flavio Briatore per poi spiegare meglio che sintomi ha avuto e come sta adesso.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme?/ "Riavvicinamento in atto" e con Giulio Fratini…

Perché Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata in ospedale? Lei stessa durante l’intervista ha confessato: “Ho avuto la febbre altissima per giorni, mi sentivo stanca, senza forze, pensavo fosse un’influenza. Mi trovavo a Roma e mia sorella Marzia mi ha suggerito di fare gli esami del sangue”. Per poi aggiungere che una volta tornata a casa la cura non si è dimostrata soddisfacente e quindi è dovuta ritornare in ospedale: “Un secondo ricovero con nuova terapia antibiotica, ora pian piano mi sto riprendendo” A distanza di alcuni giorni Elisabetta è ritornata pian piano in forma ed adesso è ritornata in tv.

Elisabetta Gregoraci, chi è il figlio Nathan Falco: "E' geloso di me"/ "Cerco di non turbarlo"

Elisabetta Gregoraci e il ritorno in tv con Questioni di stile dopo i problemi di salute

Durante il ricovero in ospedale Elisabetta Gregoraci ha potuto contare sull’affetto e la vicinanza soprattutto del figlio Nathan, del fidanzato Giulio Fratini e dell’ex marito Flavio Briatore. Ed in questi giorni, infatti, si sono accessi dei rumor su un possibile ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e che dunque ci sarebbe una crisi profonda con il fidanzato Giulio Fratini. Cosa c’è di vero? Escluso il gossip adesso la conduttrice dopo essersi riprese è ritornata in tv al timone del suo nuovo programma Questioni di stile, che non sta brillando negli ascolti. Il programma va in onda ogni giovedì in seconda serata su Rai2.