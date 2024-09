La vita in diretta, Elisabetta Gregoraci torna in tv dopo la malattia: “Sto bene adesso”

Nelle scorse settimane ha fatto preoccupare tutti mostrandosi in ospedale ed annunciando di avere avuto problemi di salute. Adesso, invece, dopo la malattia Elisabetta Gregoraci è ritornata per la prima volta in tv. Ospite nella puntata di oggi de La vita in diretta, la showgirl e conduttrice non si è dilungata molto sulla sua malattia e ad Alberto Matano ha ammesso solo: “Sto bene adesso” annunciando che è già tornata al lavoro per registrare le puntate del suo nuovo programma Questione di Stile.

Cos’ha avuto Elisabetta Gregoraci? Dopo giorni di silenzio la conduttrice lo ha rivelato in un’intervista a Gente: “Ora sto meglio, grazie a Dio. Ho avuto la febbre altissima per giorni, mi sentivo stanca, senza forze, pensavo fosse un’influenza. Mi trovavo a Roma e mia sorella Marzia mi ha suggerito di fare gli esami del sangue. Per fortuna l’ho ascoltata: mi hanno ricoverata per un’infezione alle vie urinarie. Dopo le cure, un viaggio a Milano, un secondo ricovero con nuova terapia antibiotica, ora pian piano mi sto riprendendo”.

Spazio ha avuto, però, durante la breve chiacchierata di Elisabetta Gregoraci con Alberto Matano a La vita in diretta anche il suo rapporto con Flavio Briatore: “Noi abbiamo questo rapporto bellissimo che poi secondo me dev’essere preso come esempio per tante coppie, io ci sono per lui e lui per me. Non è per niente scontato trovare questo equilibrio quando due si separano ma noi ci siamo riusciti a ricreare questa magia soprattutto per Nathan.” Subito dopo Roberto Alessi ha rivelato un retroscena: “Non sono solito origliare ma poco fa Flavio Briatore l’ha chiamata e lei ha risposto ‘amo’”. “Ci vogliamo molto bene siamo stati insieme una vita, tra l’altro lui sarà il mio primo ospite nel mio programma.” ha tagliato corto rispondendo Elisabetta Gregoraci.